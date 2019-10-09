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Яндекс представил миниатюрную колонку Яндекс. Станция мини за 4 000 рублей 

ITZine.ru + ещё 6 12 часов назад
«Яндекс» представил понимающую жесты колонку
Фото: ITZine.ru
Яндекс представил миниатюрную колонку Яндекс. Станция мини за 4 000 рублей
Сегодня Яндекс во время презентации показала новую смарт-колонку Яндекс. Станция мини. Она небольшая по размеру, немного весит. Её можно легко брать с собой или носить по дому.
По сравнению с версией «плюс», версия «мини» дешевле и аппаратная часть у неё попроще.
Новая станция представлена в двух цветах: чёрном и белом. Она имеет порт USB-C, AUX-выход, Bluetooth, Алису и системой управления жестами. Например, можно регулировать громкость поднимая или опуская руку.
Стоимость новинки — 3990 руб., в подарок дают бесплатные 3 месяца подписки на Яндекс. Плюс. Старт продаж 31 октября.
Для москвичей действует акция: сдайте свою любую колонку и получите Станцию мини в подарок.
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Гаджеты , Наука и техника , Яндекс
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