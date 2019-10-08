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Redmi Note 8 Pro с камерой на 64 МП официально привезли в Россию 

Игромания.ру 6 часов назад
В Россию «приехал» Redmi Note 8 Pro
Фото: Игромания.ру
Компания Xiaomi официально представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Это первый девайс с камерой на 64 МП, но этим его преимущества не ограничиваются. Новинка построена на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G90T с тактовой частотой до 2,05 ГГц и графическим ускорителем Arm Mali-G76 3EEMC4 с xастотой 800 МГц.
Смартфон получил необслуживаемую систему жидкостного охлаждения LiquidCool, что указывает на игровой статус новинки. Также Redmi Note 8 Pro оснащён полноэкранным 6,53-дюймовым дисплеем, разрешение составляет 2340 × 1080 точек. Есть стекло Corning Gorilla Glass 5 и фильтр синего света с сертификацией TÜV Rheinland.
Основная камера состоит из четырёх модулей: 64 МП, 8 МП, 2 МП и 2 МП. Фронтальная камера одиночная на 20 МП. Есть защита от воды и пыли по стандарту IP52. Ёмкость батареи с поддержкой технологии быстрой зарядки на 18 Вт составляет 4500 мА∙ч.
Из мелочей отметим разъём USB Type-C, чип NFC, инфракрасный порт и 3,5-мм разъём для наушников. Стоимость стартует с 17 990 рублей. Пока что доступны версии на 6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ постоянной памяти.
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Гаджеты , Наука и техника
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