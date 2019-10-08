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Samsung Galaxy A20s вышел в России по цене 13 990 рублей 

MobiDevices 18 часов назад
Названа цена Samsung Galaxy A20s в России
Фото: Reuters
В России стартовали продажи бюджетного смартфона Samsung Galaxy A20s. Новинка пришла на смену Galaxy A20, и составит достойную конкуренцию таким аппаратам, как Xiaomi Redmi Note 7 и Vivo Y12.
Приобрести Galaxy A20s можно в официальном онлайн-магазине Samsung, а также в крупной федеральной рознице. Аппарат поставляется в четырех цветовых вариантах: чёрном, синем, зелёном и красном. Стоимость новинки в России в модификации 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ составляет 13 990 рублей.
Напомним, Samsung Galaxy A20s обладает 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1560×720 пикселей и соотношением сторон 19.5:9, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 450, тройной основной камерой с модулями на 13+8+5 Мп, селфи-камерой на 16 Мп и аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Также стоит отметить поддержку microSD-карт до 512 ГБ и модуля NFC.
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Гаджеты , Наука и техника
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