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Apple готовится увеличить производство iPhone 11 на 10%, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Apple готовится увеличить производство iPhone 11
Фото: РИА Новости
Американская компания Apple объявила поставщикам о необходимости увеличить производство последней линейки iPhone 11 на 10% или на 8 миллионов штук после того, как спрос во всем мире на ее новый смартфон превзошел все ожидания, сообщает газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Эта осень намного загруженнее, чем мы ожидали. После увеличения заказов объем готовой продукции для линейки iPhone 11 будет выше по сравнению с прошлым годом", — сказал один из источников.
Тем не менее, поставщики сохраняют осторожность и выражают обеспокоенность тем, что более высокий уровень заказов не будет устойчивым.
"Спрос на данный момент хороший. Но мы должны быть осторожными и не быть слишком оптимистичными. Я надеюсь, что пик сезона в этом году продлится дольше, чем в прошлом году", — добавил один из источников среди поставщиков Apple.
Российские ритейлеры в конце сентября рассказали РИА Новости, что фиксируют повышенный спрос на новые смартфоны iPhone, а в ряде случаев — дефицит дорогих моделей.
Apple 10 сентября представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах — с 13 сентября), продажи начались 20 сентября одновременно с другими странами. Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт стоит 131,99 тысячи рублей.
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Гаджеты , Наука и техника , Технологии , Apple , РИА Новости
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