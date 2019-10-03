Microsoft анонсировала смартфон на Android

«Surface Duo — новое устройство с двумя экранами, которое помещается в вашем кармане. Благодаря двум экранам, соединенным революционным 360-градусным шарниром, Surface Duo объединяет в себе все лучшее от Microsoft и Android, чтобы переосмыслить производительность на ходу», — сообщается на сайте компании.

Каждый из дисплеев устройства в диагонали достигает 5,6 дюйма. Подзарядка Surface Duo осуществляется посредством разъема USB-C, находящегося в нижней части правого экрана. Подробные характеристики девайса, а также его цена не сообщаются. Поступление устройства в продажу намечено на 2020 год.

Согласно ArsTechnica, новинка фактически представляет собой смартфон Surface Phone, который получит стандартный магазин Google Play с набором предустановленных приложений от Microsoft, а о работе компании над таким девайсом стало известно в апреле 2018 года.

Кроме Surface Duo, на пресс-мероприятии в Нью-Йорке были представлены обновления и другие новые устройства линейки Surface, в частности, двухэкранный компьютер Surface Neo, работающий под управлением операционной системы (ОС) Windows 10X, и беспроводные наушники Surface Earbuds.