Nokia выпустила новый телефон-раскладушку

России стартовали официальные продажи кнопочного телефона Nokia 2720 Flip — классической "раскладушки" с новыми функциями. Технические характеристики устройства представлены на сайте Nokia.

Как рассказали в компании, Nokia 2720 Flip может подключаться к 4G-сетям. На телефон "предустановлены основные приложения для связи с семьей и друзьями, в том числе, Facebook и WhatsApp", сказано в сообщении производителя. Кроме того, многими функциями гаджета можно управлять при помощи голосового Google Ассистент, отметили в Nokia.

Специальная кнопка позволит сделать экстренный вызов, попросив родных о помощи. В меню телефона также есть раздел с информацией о здоровье владельца. Судя по наличию этих функций, Nokia 2720 Flip позиционируют как телефон для пожилых людей, пояснили эксперты.

Устройство оснащено камерой в 2 мегапикселя, цветным основным экраном с диагональю 2,8 дюйма и 1,3-дюймовым черно-белым внешним экраном, на котором отображаются СМС и имена звонящих. Новая "раскладушка" также может подключаться к Wi-Fi.

В режиме ожидания гаджет способен работать до 28 дней без подзарядки, добавили в Nokia. Стоимость устройства — 6490 рублей.

Ранее эксперты отметили высокий спрос на кнопочные телефоны. С января по июнь 2019 года в России продали около четырех миллионов таких гаджетов. По словам экспертов, кнопочными телефонами до сих пор активно пользуются пожилые люди, курьеры и военные. Хотя у этих устройств нет многих современных функций, они по-прежнему популярны, так как гораздо дешевле смартфонов и могут неделями работать без подзарядки.