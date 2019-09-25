ViewSonic показала игровые мониторы

Компания ViewSonic анонсировала поступление в продажу новых линеек мониторов Elite XG27 и XG05. Они относятся к игровой категории и могут похвастаться неплохими характеристиками.

В рамках линейки Elite XG27 представлены три модели с диагональю 27 дюймов. Старшая версия — это Elite XG270QG. Она может похвастаться матрицей IPS на 27 дюймов с разрешением 2560 x 1440 точек, временем отклика 1 мс, частотой обновления до 165 Гц и технологией NVIDIA G-Sync.

Модель ViewSonic Elite XG270 получила поддержку частоты 240 Гц при разрешении 1920 x 1080 точек. Есть технология синхронизации VESA Adaptive-Sync. А Elite XG270QC получила изогнутую матрицу VA с разрешением 2560 x 1440 и частотой в 165 Гц. Радиус кривизны составляет 1500 мм, также есть поддержка AMD FreeSync 2.

В рамках семейства ViewSonic XG05 доступны два монитора диагональю 24 и 27 дюймов, они характеризуются Full HD разрешением, частотой обновления 144 Гц и матрицами IPS. Используемые технологии синхронизации — VESA Adaptive-Sync.

Модели ViewSonic Elite XG270QG и Elite XG270 появятся на рынке уже в ноябре. Другие, очевидно, стоит ожидать позже, хотя точных сроков и цен производитель пока не сообщает.