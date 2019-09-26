iPhone 12 будет похож на культовый iPhone 4

В следующем году Apple представит обновленный дизайн iPhone, который получит металлическую рамку по краям, как у культового гаджета iPhone 4, сообщает MacRumors со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо, известного своими точными прогнозами в отношении американской компании.

Мин-Чи Куо утверждает, что условный iPhone 12, чье точное наименование еще неизвестно, претерпит «существенные изменения» в отношении своего внешнего вида. Эти изменения будут включать «более сложный сегментированный дизайн» с использованием сапфирового стекла, которое поможет сохранить конструкцию. Кроме того, Apple будет использовать «новые технологии литья металла».

«Мы прогнозируем, что дизайн iPhone 2020 года существенно изменится… Металлический каркас, а также переднее и заднее 2 2.5D стекло останутся на своем месте, но поверхность металлического каркаса будет похожа на дизайн, использующийся в iPhone 4», — говорится в аналитическом отчете.

Мин-Чи Куо уверен, что обновленный айфон будет совершенно по-другому выглядеть, а также ощущаться в руке, но новые технологии производства потребуют существенных затрат — аналитик считает, что затраты компании на металлическую рамку и стеклянный корпус вырастут на 50-60% и 40-50% соответственно.

При этом не исключено, что вырастет и цена устройства для потребителя.

iPhone 4 во многом считается культовым, так как его дизайн, созданный легендарным Джонатаном Айвом , был впоследствии использован многими другими производителями смартфонов — он представляет собой металлический каркас со скругленными краями, который с обеих сторон окружает укрепленное стекло. Кроме того, iPhone 4, наряду с «пятеркой», считается одним из самых красивых айфонов в истории Apple.

Релиз этого гаджета состоялся в 2010 году, и с тех пор дизайн iPhone претерпел ряд значительных изменений. В частности, в линейке iPhone 11 появилась тройная камера на выпуклой квадратной платформе, расположенной в левом углу корпуса, которая вызвала огромное количество критики.

Многие пользователи говорили о том, что сооснователь Apple Стив Джобс никогда бы не допустил такого «уродства», а уход главного дизайнера Джонатана Айва летом 2019 года отрицательным образом сказался на продуктах компании.

Продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max стартовали в России 20 сентября. Отмечается, что с каждым годом интерес к новым айфонам в Москве падает — достаточно взглянуть на очередь перед официальным магазином на Тверской, которая становится все меньше и меньше. Если в прошлом году количество тех, кто был готов стоять на холоде двое суток, чтобы стать первым обладателем модного гаджета, составляло около сотни, то в 2019 году пришли всего пара десятков человек.

Новый дизайн, напоминающий гаджет, созданный «еще при Джобсе», должен стать основным залогом успеха продаж iPhone 12, говорится в отчете. Мин-Чи Куо полагает, что в 2020 году Apple сможет увеличить поставки своих смартфонов до 85 млн единиц относительно 75 млн единиц в 2019 году.

Ранее Мин-Чи Куо сообщал о том, что все три модели iPhone, которые будут выпущены в следующем году, получат поддержку 5G. Изначально аналитик утверждал, что лишь два айфона образца 2020 года будут иметь связь пятого поколения, а третий, бюджетный вариант, будет довольствоваться 4G. Однако, учитывая недавнее приобретение модемного бизнеса от Intel , у Apple появятся дополнительные ресурсы, чтобы оснастить 5G все свои будущие гаджеты, считает эксперт.

Кроме того, добавление связи пятого поколения во все айфоны поможет «яблоку» успешнее конкурировать с более дешевыми смартфонами на базе Android, которые также получат поддержку 5G.

Также предполагается, что в айфонах 2020 года будут установлены модемные чипы от Qualcomm , так как Apple не успеет наладить производство собственных микросхем. По слухам, собственные чипы от Apple будут готовы не раньше 2021-го.

Также Мин-Чи Куо предсказал появление новых размеров для линейки 2020 года. Он заявил о том, что через год размер флагмана составит не 5,8 дюйма, а 5,4 дюйма. Таким образом, айфон из новой линейки уменьшится относительно своих предшественников — экран в 5,8 дюйма имеют iPhone X, iPhone XS и iPhone 11 Pro. При этом «старший брат» флагмана станет еще крупнее относительно iPhone XS Max и iPhone 11 Pro Max — 6,7 дюйма вместо 6,5 дюйма.

Кроме того, ожидается третья модель на 6,1 дюйма, которая будет преемником iPhone XR и iPhone 11.