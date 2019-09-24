Xiaomi представила смартфон за 179 тысяч рублей

У гаджета китайского производителя необычный дизайн.

Экран занимает более 180 процентов площади передней панели, а также находится на задней части, огибая почти весь корпус. Все кнопки скрыты под дисплеем. Внешнего динамика нет, звук идёт прямо из экрана посредством вибрации. Фронтальной камеры у смартфона нет. Сзади установлено три объектива компании Samsung.

Гаджет оснащён мощным процессором Snapdragon 855+ с поддержкой 5G. Смартфон получил название Mi Mix Alpha. Дата начала продаж пока не известна.