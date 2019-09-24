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Xiaomi представила смартфон за 179 тысяч рублей 

Говорит Москва + ещё 6 1 час назад
Xiaomi представила смартфон за 179 тысяч рублей
Фото: Xiaomi
У гаджета китайского производителя необычный дизайн.
Экран занимает более 180 процентов площади передней панели, а также находится на задней части, огибая почти весь корпус. Все кнопки скрыты под дисплеем. Внешнего динамика нет, звук идёт прямо из экрана посредством вибрации. Фронтальной камеры у смартфона нет. Сзади установлено три объектива компании Samsung.
Гаджет оснащён мощным процессором Snapdragon 855+ с поддержкой 5G. Смартфон получил название Mi Mix Alpha. Дата начала продаж пока не известна.
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Гаджеты , Наука и техника
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