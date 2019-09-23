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Названы самые небезопасные пароли 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Названы самые небезопасные пароли
Фото: ТАСС
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте компании.
Для эксперимента специалисты создали "приманку" для злоумышленников, имитировавшую сигнал устройства из Сети — роутеров, камер или других гаджетов. Хакеры пытались получить к ним доступ, вводя любую комбинацию логина и пароля. После этого компания провела анализ того, какие комбинации использовались чаще всего. Всего в эксперименте "приняли" участие более 14 тысяч человек.
Оказалось, что в 25,6% случаев при подборе хакеры оставляли поля логина и пароля пустыми. Следующими по популярности стали комбинации, которые устанавливаются еще при производстве — это комбинации "admin/QWestM0dem" и "admin/airlive" (24%). При этом на третьем месте (23,4%) оказались стандартные сочетания "admin/admin", "support/support" и "root/root".
По мнению специалистов Avira, проблемы с небезопасными паролями по большей части связаны с производителями гаджетов, а не с пользователями, которые ленятся менять стандартные комбинации. Так, обычные люди зачастую не задумываются об угрозе хакерских атак, считают в компании.
"Мы не можем ожидать, что пользователи зайдут в настройки и изменят конфигурацию протоколов, о которых даже не слышали", — заключили в Avira.
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Гаджеты , Интернет , Наука и техника
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