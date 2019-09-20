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Xiaomi показала смартфон Mi Mix Alpha 

MobiDevices 40 минут назад
Xiaomi показала смартфон Mi Mix Alpha
Фото: Reuters
В преддверии выпуска нового смартфона Mi Mix Alpha, Xiaomi опубликовала несколько рекламных тизеров, раскрывающие инновационной дисплей новинки. Устройство получит радикально обновлённый дизайн по сравнению с предшественником Mi Mix 3.
На тизере демонстрируется Xiaomi Mi Mix Alpha сбоку, рядом со стопкой книг. Согласно изображениям, экран новинки займёт 100% от всей площади лицевой панели и будет загибаться на боковые грани смартфона. При этом изгиб дисплея превысит 90 градусов.
Кроме того, Xiaomi Mi MIX Alpha будет поддерживать сети 5G. Как ожидается, смартфон получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и 100-мегапиксельную камеру.
Официальный дебют Xiaomi Mi MIX Alpha состоится 24 сентября. Вместе со смартфонов представят телевизор Xiaomi Mi TV Pro и оболочку MIUI 11.
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Гаджеты , Наука и техника
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