«Чешусь каждый раз»: новый iPhone вызывает трипофобию

«Чешусь каждый раз»: как новый iPhone вызывает трипофобию

Пользователи социальных сетей массово критикуют новую модель iPhone 11 за то, что она вызывает приступы трипофобии — так называют боязнь перед скоплениями отверстий. Претензии вызвала новая тройная камера, которая может спровоцировать отвращение, чувство тревоги и даже панические атаки.

Фобия перед отверстиями

Люди, подверженные приступам трипофобии, не могут смотреть на новый смартфон iPhone 11 Pro, имеющий тройную камеру, сообщает «Би-би-си». По словам пользователей соцсетей, подверженных этому недугу, просмотр фотографий этого гаджета вызывает у них тревогу или даже панические атаки.

Трипофобия — боязнь скопления отверстий, дырок или отдельных полостей. Этот термин был впервые предложен в 2004 году.

Считается, что люди-трипофобы испытывают мурашки по телу, дрожь, зуд и физическое недомогание, если видят отверстия в органических и неорганических объектах.

Впрочем, именно с органикой симптомы выражены в более яркой степени — например, трипофоба пугают пчелиные соты или кластерные отверстия в лотосе.

Многочисленные дырки кажутся трипофобу «отвратительными» или «страшными». Пока доподлинно неизвестно, какие именно причины лежат в основе этой фобии, но двумя самыми популярными среди ученых являются ассоциации с кожными болезнями и классификация предмета как опасного, так как он ассоциируется с ядовитыми животными.

Известно, что официально медицина пока не признала трипофобию, но количество людей, утверждающий, что они чешутся при одном взгляде на губку для мытья посуды, растет с каждым годом. Среди знаменитостей, которые страдают от трипофобии, значатся актриса Сара Полсон и модель Кендалл Дженнер

В то время как ученые утверждают, что все человечество в той или иной степени подвержено трипофобии, у некоторых людей эта боязнь может быть выражена настолько, что приносит реальные неудобства и понижает качество жизни.

Так, некоторые трипофобы жаловались на постоянную рвоту при беглом взгляде на отверстия, а другие настолько впечатлительны, что теряют трудоспособность на несколько дней.

«Чешусь каждый раз, как вижу»

Пока многие пользователи социальных сетей потешались над сомнительным дизайном тройной камеры, трипофобы жаловались на то, что вид новых айфонов вызывает у них неприятные ощущения во всем теле.

"Apple не подумала о трипофобах, когда создавала iPhone 11 Pro. Я не могу купить гаджет, потому что чешусь каждый раз, как вижу его", — жалуется один из пользователей в твиттере. Apple did not think of us that have TRYPOPHOBIA when making the iphone 11 pro. I cant buy it and be itchy all over every damn time I look at it. — Mrs. Ummeeta Rabiu (@ummeetaa_x) 11 сентября 2019 г.

«Новый айфон пугает меня своими тремя маленькими камерами», — соглашается девушка по имени Кристина, добавив хэштег #трипофобия и гифку со словами «не могу на это смотреть».

The new iPhone is creeping me TF out with the 3 little cameras. #Trypophobia pic.twitter.com/9qirqMtz1k— Christine Emmanuelle (@MiSsChRiS710) 10 сентября 2019 г.

«Пожалуйста, перестаньте публиковать iPhone с дополнительными отверстиями. Я изо всех сил стараюсь, чтобы меня не стошнило. #Трипофобия существует, она реальна», — жалуется @Amanda_Chiidera.

Юзер с никнеймом @GGFM считает, что iPhone 11 — еще одно доказательство того, что стандарты дизайна Apple далеко не те, что были раньше:

«Стив Джобс никогда бы не выпустил телефон, который провоцирует трипофобию».

Нашлись и те, кто впервые узнал о трипофобии после презентации iPhone 11 Pro и соответствующих публикаций в твиттере. Некоторые из них не относятся к проблеме всерьез и угрожают купить новый гаджет, чтобы проверить кто из друзей подвержен этому страху. Другие шутят, что о своей мнимой трипофобии говорят те, кто просто не может себе позволить новую модель и пытается списать это на синдром.

На сентябрьской презентации в Театре Стива Джобса Apple представила три новые модели айфонов — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 является преемником iPhone XR c LCD-дисплеем в 6,1 дюйма. Стоимость базовой версии iPhone 11 с 64 ГБ составит $699.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max пришли на смену iPhone XS и iPhone XS Max. iPhone 11 Pro получил 5,8-дюймовый OLED-дисплей, а iPhone 11 Pro Max — 6,5-дюймовый OLED-дисплей. В отличие от iPhone 11, в обеих премиальных моделях установлена тройная камера с широким, ультрашироким, а также телеобъективом.

Кроме того, в рамках своей презентации Apple представила новое поколение iPad и Apple Watch, а также напомнила об осеннем запуске сервисов Apple Acrade и Apple TV+.