Apple признала нарушение законодательства Китая

Apple признала нарушение трудового законодательства Китая при производстве iPhone

Apple и ее подрядчик, крупнейший в мире производитель электроники Foxconn, при производстве iPhone нарушили трудовое законодательство Китая , пишет Bloomberg со ссылкой на расследование неправительственной организации China Labor Watch (CLW).

Сотрудники организации внедрились в качестве работников на завод в китайском Чжэнчжоу, где один из них даже проработал четыре года. Одним из основных открытий для них стало то, что временные сотрудники завода в августе составили около 50% всей рабочей силы. При этом китайское трудовое законодательство указывает, что их число не должно превышать 10%.

Временные сотрудники не имеют права на оплачиваемый больничный, отпуск и социальное страхование, подчеркивает CLW. Хотя их зарплата может быть выше обычной, им на краткосрочной основе платит третья сторона, а Foxconn напрямую их не нанимает. Временные сотрудники могут перейти в официальный штат через три месяца работы, однако этой возможности им предоставлено не было.

«Процент временных сотрудников выше наших стандартов», — подтвердила Apple по итогам собственного расследования. Также компания подчеркнула, что «тесно сотрудничает с Foxconn над решением этой проблемы». Foxconn Technology Group также сообщила, что трудовое законодательства Китая было нарушено.

Кроме того, расследование CLW показало и другие нарушения. Так, в периоды пикового производства руководство отказывалось принимать заявления об увольнении. Сотрудники, которые параллельно учились, работали сверхурочно, что в их случае запрещено. За месяц некоторые успевали отработать сверхурочно минимум 100 часов, хотя по закону это время не должно превышать 36 часов. Более того, чтобы не работать после окончания смены, сотрудники должны были получить на это одобрение от начальства. Также некоторые работники завода не получали обещанные бонусы, пишет CLW.

Хотя оставаться после работы сотрудников часто просит начальство, многие из них делают это, чтобы больше заработать, указал один из сотрудников CLW. Apple же заявила, что платит сотрудникам за переработки, на которые они соглашаются сами. Foxconn также указала, что работники трудятся сверхурочно по собственному желанию.

О нарушениях стало известно за день до ежегодной ежегодной презентации новых продуктов Apple, которая пройдет во вторник в 20:00 по Московскому времени. Как ожидается, компания представит три новых модели iPhone. Смартфоны, вероятно, получат новые камеры, функцию беспроводной подзарядки аксессуаров и более мощный процессор. Также Apple может обновить часы Apple Watch. Кроме того, компания представит новые версии iPad Pro и Apple Watch, а также анонсирует запуск новых сервисов Apple TV+ и Apple Arcade, сообщал Bloomberg.