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Раскрыта стоимость самого мощного смартфона в мире 

Lenta.ru + ещё 5 4 часа назад
Раскрыта стоимость самого мощного смартфона в мире
Фото: Asus/ The Verge
Компания Asus назвала стоимость самого мощного в мире смартфона — ROG Phone II. Об этом пишет The Verge.
На презентации компания показала самую дорогую версию устройства, которая получила название ROG Phone II Ultimate Edition. От обычной он отличается другим покрытием корпуса, а также наличием одного терабайта встроенной памяти. Остальные характеристики у него те же: 6,6-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 герц, процессор Snapdragon 855+ с частотой до 2,96 гигагерц и 12 гигабайт оперативной памяти.
Также смартфон получил аккумулятор на шесть тысяч миллиампер-часов, чего достаточно для семи часов непрерывной игры в PUBG Mobile. Для смартфона представили систему охлаждения AeroActive Cooler II с кулером, которую можно закрепить на задней крышке, а также геймпад и док-станцию с дополнительным аккумулятором.
Продажи смартфонов начнутся в сентябре по цене от 900 евро за стандартную модель. Ultimate Edition будет стоить 1,2 тысячи евро.
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Гаджеты , Наука и техника , Технологии
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