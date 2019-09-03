Samsung создает складной смартфон

Bloomberg рассказал о работе Samsung над новым складывающимся вдвое смартфоном

До сих пор не выпустив смартфон Galaxy Fold, раскладывающийся в планшет, Samsung уже работает над новой моделью. В начале 2020 года компания покажет аппарат, который сможет складываться вдвое, узнал Bloomberg

Samsung в начале 2020 года может представить новый складывающийся смартфон, сообщают источники Bloomberg. Телефон с 6,7-дюймовым дисплеем можно будет складывать в небольшой квадрат, который будет легко помещаться в кармане.

Фронтальная камера будет встроена в дисплей, как в последней флагманской модели Galaxy Note 10, основных камер будет две, отметил один из собеседников агентства. Samsung тестирует и новую технологию Ultra Thin Glass («Ультратонкое стекло») — толщина стекла на дисплее составляет всего 3% от обычной толщины.

Samsung пытается сделать устройство тоньше, чем свое пока единственное сгибающееся устройство Galaxy Fold, и при этом дешевле. Одна из ключевых особенностей разрабатываемого гаджета в том, что в раскрытом состоянии он будет по форме обычным смартфоном. Это значит, что не придется адаптировать программное обеспечение к большому экрану, как в Galaxy Fold, который раскрывается до размеров планшета, пишет Bloomberg.

Samsung отказалась комментировать разработку еще не анонсированных продуктов.

Свой первый складывающийся смартфон Galaxy Fold Samsung представила в феврале, старт продаж был запланирован на апрель. Но блогеры, которым направили смартфон для обзоров, обнаружили дефект: если снять неплотно прилегающую пленку, похожую на заводскую защиту экрана, дисплей переставал работать. В итоге Samsung отложила релиз. Дата начала продаж по-прежнему неизвестна. Аналогичные устройства от конкурентов, как Huawei Mate X, Royole Flex Pai и разработки Oppo и Xiaomi, пока тоже только анонсированы.