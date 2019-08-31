Samsung Galaxy A90 5G показали в Сети

В Сети опубликовали постер с новым флагманом бюджетной линейки от Samsung. Смартфон будет без неожиданностей: каплевидный вырез, тройная камера, 5G модем. Пользователям удалось сфотографировать коробку от телефона и уточнить характеристики новинки.

На постере видно, что новинка будет оснащена тройной камерой со вспышкой, традиционнной «каплей» вверху безрамочного экрана, а судя по маркировке, внутри гаджета будет жить 5G модем. Производитель пока не объявил официальную дату релиза, но как правило постеры и другие подробности о новинках дозировано сливают в Сеть непосредственно перед премьерой.

Экспертам из IXBT удалось узнать о новинке больше. Им попались фотографии коробки еще не представленного публике телефона. Судя по характеристикам, Samsung Galaxy A90 5G получит тройную камеру с разрешениями 48, пять и восемь мегапикселей, объединенную в единый модуль, а также фронтальную селфи-камеру разрешением в 32 мегапикселя, что очень недурно для бюджетной модели, пусть даже и флагмана.

Аппарат также получил экран SuperAMOLED диагональю 6,7 дюйма разрешением Full HD+. Под капотом у него установлен восьмиядерный CPU.