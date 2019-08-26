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Xiaomi выпустит мощный Redmi Note 8 Pro с дизайном World of Warcraft 

Ferra.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Ferra.ru
Бренд под крылом Xiaomi — Redmi сегодня официально сообщил о том, что новый смартфон Redmi Note 8 Pro, который должны представить на днях, выйдет в специальном издании World of Warcraft.
Пока понятно только то, что коробка для смартфона будет выполнена из кожи (или кожзама) и представлена в двух вариантах: красно-коричневом и бело-синем.
Как будут выглядеть смартфоны, и какие «фишки» получат, пока неизвестно. Недавно компания выпустила тизер, согласному которому многопользовательская онлайн-игра World of Warcraft может выйти на Redmi Note 8 Pro. Учитывая, что устройство позиционируется как игровой смартфон, не исключено, что оно получит контроллеры, которые упростят геймплей.
Возможно, специальное издание смартфона будет хвастаться эксклюзивными рисунками на корпусе, темами и иконками приложений.
Компания обещает показать Redmi Note 8 Pro 29 августа. Должен выйти неплохой, достаточной мощный и недорогой смартфон.
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Гаджеты , Наука и техника , Технологии
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