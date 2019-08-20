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Смартфон Realme 5 получит четыре основные камеры 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Twitter
Китайская компания Realme представила новые смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Оба бюджетных аппарата получили четыре основные камеры.
Старшая модель оснащена 6.3-дюймовым LCD-экраном с каплевидным вырезом, заднюю камеру на 48 (сенсор Sony IMX5860), 8, 2 и 2 Мп, селфи-камеру на 16 Мп и батарею ёмкостью 4035 мАч. Аппаратной основой устройства стали процессор Snapdragon 712, до 8 Гб оперативной и 256 Гб флэш-памяти.
Realme 5 отличается от Pro-версии большим экраном (6,5 дюймов) и аккумулятором (5000 мАч), основным модулем на 12 Мп, чипсетом Snapdragon 665, до 4 Гб RAM и 128 Гб внутренней флэш-памяти.
В смартфонах также есть поддержка двух SIM-карт, Bluetooth 5.0, Wi-Fi a/b/g/n и порт USB-C. Устройства работают под управлением Android 9.0 с фирменной надстройкой Color OS 6.0.
Ранее News.ru сообщил, что три крупнейших китайских производителя смартфонов — Xiaomi, Oppo и Vivo — объединились для работы над технологией быстрой передачи файлов между устройствами. Компании хотят разработать собственный аналог AirDrop от Apple
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Гаджеты , Наука и техника , Технологии , Apple
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