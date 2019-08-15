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Назван лучший смартфон года 

Ferra.ru + ещё 9 5 часов назад
Фото: Ferra.ru
Ассоциация европейских журналов по аудио— и видеотехнике (European Imaging and Sound Association, EISA) представила список лучших мобильных устройств за 2019-2020 годы. Лучшим смартфоном признали детище многострадальной Huawei.
А именно модель P30 Pro. Устройства китайской компании уже второй год подряд занимают почётное место. В прошлый раз лучшим смартфоном стал P20 Pro.
Самым продвинутым смартфоном признали OnePlus 7 Pro. Звание лучшей покупки года отдали Xiaomi Redmi Note 7. Ещё один продукт Huawei победил в номинации лучший LifeStyle-смартфон — Honor 20 Pro.
Также ассоциация назвала лучшие беспроводные наушники (JBL Reflect Flow), лучшие наушники с шумоподавлением (Sony WH-1000XM3), лучшую портативную колонку (LG XBOOM GO PK7) и лучшую колонку для вечеринок (JBL PartyBox 100).
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Гаджеты , Наука и техника
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