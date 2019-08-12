Найден способ превратить гаджеты в звуковое оружие

Большая часть гаджетов уязвима, а это позволяет киберпреступникам превращать мобильные устройства в опасное для человека оружие. Об этом сообщила служба «Би-би-си».

Британский исследователь в области кибербезопасности Мэтт Уиксли пришел к выводу, что смартфоны, ноутбуки, наушники, системы громкой связи и портативные колонки особенно плохо защищены от взлома хакерами.

Уязвимость этих устройств делает их легкой мишенью для киберпреступников, которые находят слабые места и получают возможность управлять настройками гаджетов. Например, хакеры могут заставить мобильные устройства издавать звуки на высоких или низких частотах, которые могут быть опасны для организма.

«В некоторых атаках использовались известные уязвимости на конкретном устройстве, их можно реализовать локально или удаленно. Другие атаки требуют либо близости к устройству, либо физического доступа к нему», — выяснил Уиксли.

В ходе своих исследований ученый обнаружил, что иногда для доступа к другому смартфону необходимы только Wi-Fi и Bluetooth. Уиксли удалось получить управление над динамиками ряда устройств, так что они начали издавать звуки-раздражители. Причем в ходе одного из опытов издаваемый девайсом звук уничтожил его.