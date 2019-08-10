Беззвучные сообщения и медленный режим: Telegram выпустил новые функции

Пользователи Telegram, обновившие мессенджер до последней версии, могут воспользоваться двумя новыми полезными опциями.

Теперь можно посылать беззвучные сообщения. Для этого нужно долго удерживать кнопку отправки. Получатель в этом случае получит уведомление, но без звукового сигнала.

Еще одна функция, которую презентовали разработчики, — «медленный режим». Администраторы чатов могут контролировать частоту поступающих сообщений. А участники при этом будут видеть таймер.

Напомним, ранее в Telegram появилась функция отправки анимированных стикеров. Вес одного составляет не более 20-30 Кб.