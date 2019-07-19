«Джобс был бы в бешенстве»: как будет выглядеть iPhone 11

В сети появилось видео, на котором можно увидеть «пустышку» iPhone 11 — так называют нефункциональную модель смартфона, позволяющую оценить будущий внешний вид еще не готового устройства. Ролик был сделан на основе многочисленных слухов и утечек касательно того, как будет выглядеть сентябрьский айфон. Пользователи новый гаджет от Apple не оценили, назвав его «самым уродливым в истории».

В сети появилось сразу несколько роликов, на которых можно увидеть, как будет выглядеть iPhone 11, который будет представлен осенью 2019 года. Разумеется, это не полноценный гаджет, а только «пустышка» без электроники, позволяющая оценить внешний вид будущего устройства.

Ролик был сделан энтузиастами на основе слухов о том, что именно покажет Apple на своей ежегодной сентябрьской презентации.

Так, ожидается, что «яблочная» компания представит сразу три устройства, которые станут полноценными преемниками iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Одним из главных отличий условного iPhone 11 от предшественников станет задняя камера, которая будет располагаться на выпуклой квадратной платформе со скругленными краями в левом верхнем углу. При этом две премиальные модели получат тройную камеру, а бюджетный вариант — только двойную.

Портал 9to5Mac, специализирующийся на новостях об Apple, также опубликовал ролик, в котором можно увидеть, как квадратный модуль с камерами может быть реализован на практике. Пользователи восприняли нововведение в штыки, наградив iPhone 11 довольно нелицеприятными эпитетами.

«Я пропущу iPhone 11, пока Apple не придумает другой дизайн камеры. Этот выглядит ужасно», — пишет юзер с никнеймом Sparkel Hendricks.

«Это отвратительно! Бедный Стив Джобс … Он был бы в бешенстве, если бы это увидел», — соглашается пользователь Cthulhu Sleeps.

Другой юзер отметил, что теперь не удивлен, почему в начале июля Apple покинул главный дизайнер компании Джонатан Айв , ведь «продукты становятся все уродливее».

Также пользователи иронизируют над стоимостью iPhone, которая считается одной из самых высоких на рынке. Alex Smith призывает всех готовить деньги и предупреждает, что за этот дизайн «придется отдать $1400 или четыре почки».

Пользователь crizzonet и вовсе занял категоричную позицию: «Это самый уродливый iPhone за всю историю».

Кое-кто даже считает, что этот гаджет выглядит еще страшнее, чем «прическа Дональда Трампа ».

Впрочем, нашлись и те, у кого нет претензий к выступающему модулю с камерами.

«Как по мне, выглядит нормально. Если он еще будет снимать хорошие фотографии, то мне вообще все равно», — заявил пользователь Cactus Tweeter. Но такие юзеры в меньшинстве.

В то же время зарубежные техпорталы утверждают, что квадратная платформа станет неким трендом среди других производителей смартфонов. Так, например, смартфон Pixel 4 от Google будет иметь практически идентичный дизайн.

При этом намерения производителей при использовании именно такой платформы понятны. Дело в том, что камера является одним из главных критериев при выборе смартфона. Компании стараются улучшать показатели камер ежегодно, и со временем становится все тяжелее установить на гаджет продвинутое оборудование, учитывая тонкий корпус современных устройств.

Условно, чем лучше камера, тем больше ей требуется места, и здесь на помощь приходит квадратная платформа. Иностранные журналисты уже сравнивают этот модуль с «монобровью», чье существование также было оправдано целью внедрить сканер лица Face ID, но при этом вызвало бурю критики.

«Вы приняли «монобровь». Готовьтесь полюбить квадратный модуль», — заявляет портал Mashable.

Презентация новых iPhone под кодовой цифрой «11» состоится по традиции в сентябре, а между тем аналитики уже делают свои прогнозы касательно айфонов следующего поколения — тех, которые появятся в 2020 году.

Аналитик Мин-Чи Куо, известный своими точными предсказаниями касательно продуктов Apple, заявил о том, что через два года появятся две новые модели iPhone, поддерживающие связь пятого поколения (5G), которые станут преемниками iPhone XS и iPhone XS Max. При этом диагональ дисплея маленькой модели составит не 5,8 дюйма, а 5,4 дюйма. Таким образом, айфон из новой линейки уменьшится относительно своих предшественников — экран в 5,8 дюйма имеют iPhone X и iPhone XS.