GameGuru едет на Gamescom

Сегодня, 21 августа, наша редакция отправляется в Кельн на крупнейшую игровую выставку в мире — Gamescom! И совместно с компанией Lenovo мы представляем специальный проект — «GameGuru на Gamescom», на странице которого будут публиковаться все горячие новости, стримы, заметки, фото— и видеоматериалы с проходящей выставки в режиме онлайн.

Каждый посетитель этого специального раздела сможет побороться за призы от Legion by Lenovo, и все, что для этого нужно — почаще обновлять ленту новостей с Gamescom! Под каждым постом от члена редакции в течении десяти минут после его публикации вы сможете собрать специальную криптовалюту — GuruCoins!

GuruCoins будут накапливаться на вашем аккаунте, поэтому вы обязательно должны быть зарегистрированы и авторизованы на gameguru.ru. Акция продлится до 26 августа, а 28 августа мы подведем итоги в прямом эфире и разыграем призы от Legion by Lenovo среди десятки самых активных «майнеров»!