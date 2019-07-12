Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

GameGuru едет на Gamescom 

GameGuru 10 часов назад
Фото: GameGuru
Сегодня, 21 августа, наша редакция отправляется в Кельн на крупнейшую игровую выставку в мире — Gamescom! И совместно с компанией Lenovo мы представляем специальный проект — «GameGuru на Gamescom», на странице которого будут публиковаться все горячие новости, стримы, заметки, фото— и видеоматериалы с проходящей выставки в режиме онлайн.
Каждый посетитель этого специального раздела сможет побороться за призы от Legion by Lenovo, и все, что для этого нужно — почаще обновлять ленту новостей с Gamescom! Под каждым постом от члена редакции в течении десяти минут после его публикации вы сможете собрать специальную криптовалюту — GuruCoins!
GuruCoins будут накапливаться на вашем аккаунте, поэтому вы обязательно должны быть зарегистрированы и авторизованы на gameguru.ru. Акция продлится до 26 августа, а 28 августа мы подведем итоги в прямом эфире и разыграем призы от Legion by Lenovo среди десятки самых активных «майнеров»!
GameGuru: последние новости
Обзор MSI X470 Gaming Pro Carbon AC В сеть слили огромный архив платных интимных фотографий Belle Delphine
Комментарии
Гаджеты , Кельн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боевики атаковали российскую базу в Сирии6
В США захотели наказать Турцию за С-40017
Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным39
Не лучшая мысль: Госдеп ответил Зеленскому19
Убийца стюардессы раскрыл причину своего поступка9
Видео
00:29
Россиянки станцевали тверк и заинтересовали полицию
Происшествия
00:51
Звонок другу? О чем договорятся Путин и Зеленский
Политика Статьи
01:49
«Очень тяжело!»: Газманов признался в алкоголизме
Шоу-бизнес Статьи
00:20
Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию
Армия Оружие
04:10
«Шлаковые песни»: Ротару разнесли за новый репертуар
Шоу-бизнес Статьи
00:52
Звезду «Глухаря» задержала полиция
Шоу-бизнес
04:51
«Здравствуйте»: Как Путин начал разговор с Зеленским
Политика Украина
04:28
«Не надо ничего там бередить»
Наука и техника Наука
00:23
Пока вы не уснули: В Киеве сменилась власть
В мире
00:41
Играющих в «лопатобол» рабочих сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть