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У Raspberry Pi 4 обнаружились проблемы с питанием 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Недавно состоялся анонс одноплатного компьютера Raspberry Pi 4, который отличается повышенной производительностью, объёмом ОЗУ до 4 ГБ и разъёмом питания USB-C. Именно последний и стал «ахиллесовой пятой» новинки.
Пользователи столкнулись с проблемой, которую затем подтвердил и производитель. Суть в том, что Raspberry Pi 4 получил «неправильную» схему подачи питания. Как оказалось, некоторые кабели со специальными чипами не распознают одноплатник как PC, и потому не подают на него энергию. Проблема касается, в частности, кабелей для MacBook.
В компании пообещали исправить проблему в следующей ревизии Raspberry Pi 4. А тем, кто уже купил устройство, предлагается использовать обычные, а не «умные» кабели.
В целом, такой просчёт инженеров выглядит странно, учитывая, что компания не первый год разрабатывает одноплатные компьютеры. Остаётся надеяться, что новая ревизия выйдет как можно скорее.
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Гаджеты , Наука и техника
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