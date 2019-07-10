У Raspberry Pi 4 обнаружились проблемы с питанием

Недавно состоялся анонс одноплатного компьютера Raspberry Pi 4, который отличается повышенной производительностью, объёмом ОЗУ до 4 ГБ и разъёмом питания USB-C. Именно последний и стал «ахиллесовой пятой» новинки.

Пользователи столкнулись с проблемой, которую затем подтвердил и производитель. Суть в том, что Raspberry Pi 4 получил «неправильную» схему подачи питания. Как оказалось, некоторые кабели со специальными чипами не распознают одноплатник как PC, и потому не подают на него энергию. Проблема касается, в частности, кабелей для MacBook.

В компании пообещали исправить проблему в следующей ревизии Raspberry Pi 4. А тем, кто уже купил устройство, предлагается использовать обычные, а не «умные» кабели.

В целом, такой просчёт инженеров выглядит странно, учитывая, что компания не первый год разрабатывает одноплатные компьютеры. Остаётся надеяться, что новая ревизия выйдет как можно скорее.