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Раскрыта цена iPhone нового поколения 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Jason Lee / Reutes
Инсайдеры раскрыли цены новых iPhone на рынке Китая. Об этом пишет издание Wccf Tech.
Предполагается, что Apple осенью 2019 года выпустит три новых iPhone и по слухам они будут иметь названия XIs, XIs Max и XIr. Так, самая дешевая модель — iPhone XIr — будет стоить 6800 юаней (около 990 долларов), при этом iPhone Xr на данный момент в Китае стоит 6200 юаней (около 900 долларов).
iPhone XIs и XIs Max будут стоить 8900 юаней (1294 доллара) и 9800 юаней (1425 долларов) соответственно. Стоимость iPhone Xs и Xs Max в Китае начинается от 8200 юаней (1193 доллара) и 9100 юаней (1324 доллара).
Презентация следующего поколения iPhone состоится осенью 2019 года. По словам источников, новые Xs и Xs Max получат тройную основную камеру с широкоугольным модулем. У iPhone Xr также будет дополнительная камера с двукратным зумом. Все новые смартфоны получат обратную беспроводную зарядку, с помощью которой можно будет заряжать новые AirPods и другие устройства с поддержкой стандарта Qi.
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Гаджеты , Наука и техника , Apple
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