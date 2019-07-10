Раскрыта цена iPhone нового поколения

Инсайдеры раскрыли цены новых iPhone на рынке Китая. Об этом пишет издание Wccf Tech.

Предполагается, что Apple осенью 2019 года выпустит три новых iPhone и по слухам они будут иметь названия XIs, XIs Max и XIr. Так, самая дешевая модель — iPhone XIr — будет стоить 6800 юаней (около 990 долларов), при этом iPhone Xr на данный момент в Китае стоит 6200 юаней (около 900 долларов).

iPhone XIs и XIs Max будут стоить 8900 юаней (1294 доллара) и 9800 юаней (1425 долларов) соответственно. Стоимость iPhone Xs и Xs Max в Китае начинается от 8200 юаней (1193 доллара) и 9100 юаней (1324 доллара).

Презентация следующего поколения iPhone состоится осенью 2019 года. По словам источников, новые Xs и Xs Max получат тройную основную камеру с широкоугольным модулем. У iPhone Xr также будет дополнительная камера с двукратным зумом. Все новые смартфоны получат обратную беспроводную зарядку, с помощью которой можно будет заряжать новые AirPods и другие устройства с поддержкой стандарта Qi.