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В RX 5700 XT и RX 5700 нет поддержки CrossFire 

Игромания.ру 9 часов назад
Фото: Игромания.ру
В своё время технологии NVIDIA SLI и AMD CrossFire считались очень перспективными. Однако реальность оказалась иной. Многие игры не поддерживают такой режим работы, а преимущества в оставшихся оказались не слишком впечатляющими.
Однако после релиза RTX 2070 Super стало известно, что NVIDIA восстановила поддержку NVLink SLI для этой модели. А вот в Radeon RX 5700 XT и RX 5700 отсутствует поддержка CrossFire. Если подключить две карты к новейшей плате на чипсете X570 с PCIe 4.0, то в меню вы не найдёте соответствующего пункта.
В компании заявили, что отказались от поддержки этой технологии в картах поколения Navi в пользу DirectX 12 и Vulkan. Эти графические API могут работать с несколькими GPU по умолчанию, потому сохранять старую технологию, по мнению, «красных», не имеет смысла.
При этом отметим, что вокруг именно карт AMD давно уже витают слухи о возможном выходе модели с двумя физическими GPU. Не исключено, что рано или поздно такие «монстры» пояятся на прилавках.
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