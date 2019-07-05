Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Huawei начала тестирование собственной операционной системы 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Китайская Huawei ведёт пользовательское тестирование собственной операционной системы, сообщает портал Huawei Central со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Huawei приглашает протестировать свою операционную систему на новом устройстве (возможно, Huawei Mate 30)», — сообщил портал со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, компания разослала соответствующее письмо, в котором также упоминалось, что она планирует выпустить операционную систему наряду с серией Huawei Mate 30.
«Но точного подтверждения этому нет», — отмечает источник Huawei Central.
Собеседник интернет-издания также сообщил, что название операционной системы неизвестно, однако не стал исключать легитимность названия Hongmeng.
Как ранее отмечал портал, операционная система должна будет заменить Android на устройствах компании. Операционная система разрабатывается на основе операционной системы Linux в качестве «плана B» для китайской компании на случай, если устройства компании не смогут использовать операционную систему Android на фоне напряженных отношений между Huawei и США.
В середине мая администрация президента США Дональда Трампа внесла китайскую компанию в «черный список». Кроме того, Вашингтон выступал с призывами к странам-партнерам также отказаться от использования оборудования Huawei. В конце июня Трамп заявил, что американским компаниям разрешено продолжить торговлю с Huawei, сообщал Business Insider. Позднее в Белом Доме пояснили, что решение президента США временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских компаний и не является амнистией.
Rambler News Service: последние новости
Samsung завершил доработку «гнущегося» смартфона Google тестирует аналог AirDrop Глава Samsung назвал неловкой ситуацию с «гибким» смартфоном
Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Технологии , Дональд Трамп , Администрация США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт образ возможного преемника Путина166
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
«Сдали» собственные дети: как поймали кассиршу-миллионершу20
Пять сотрудников ФСБ арестованы по делу о разбое
ФСБ просит об аресте помощника полпреда президента
Видео
02:52
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс
В мире Украина
01:02
Брат ополченца: Зеленский сменил главу Донецкой области
В мире Украина
00:16
Перехват Су-27 разведчика США попал на видео
Оружие Армия
00:20
«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша
Происшествия
06:05
Угроза заражения: Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой
В мире
01:02
«Сдали» собственные дети: как поймали кассиршу-миллионершу
Происшествия
02:22
Троллинг Скабеевой взбесил американцев
Общество
04:59
Папа Римский дал наставление Путину
Политика
02:58
Раскрыта причина побега жены эмира Дубая
В мире
04:26
На встрече Путина с папой Римским произошел конфуз
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение