Huawei начала тестирование собственной операционной системы

Китайская Huawei ведёт пользовательское тестирование собственной операционной системы, сообщает портал Huawei Central со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Huawei приглашает протестировать свою операционную систему на новом устройстве (возможно, Huawei Mate 30)», — сообщил портал со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, компания разослала соответствующее письмо, в котором также упоминалось, что она планирует выпустить операционную систему наряду с серией Huawei Mate 30.

«Но точного подтверждения этому нет», — отмечает источник Huawei Central.

Собеседник интернет-издания также сообщил, что название операционной системы неизвестно, однако не стал исключать легитимность названия Hongmeng.

Как ранее отмечал портал, операционная система должна будет заменить Android на устройствах компании. Операционная система разрабатывается на основе операционной системы Linux в качестве «плана B» для китайской компании на случай, если устройства компании не смогут использовать операционную систему Android на фоне напряженных отношений между Huawei и США.