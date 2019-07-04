Вся линейка iPhone 2019 года полностью рассекречена

В сети появились новые подробности о готовящихся к выпуску смартфонах Apple, чей дебют ожидается осенью. Пользователь Xiaomishka опубликовал в своём аккаунте Twitter созданные на компьютере 3D-модели iPhone 2019 года, дополнив их ценами и характеристиками.

Модели были созданы на основе прошлых утечек, включающих рабочие чертежи смартфонов. Всего показаны iPhone 11 или iPhone XI, iPhone 11 Max или iPhone XI Max, а также iPhone 11 R или iPhone XIR.

#iPhone #iPhone11

The new iPhone 11 finally has a new map. This time is very real. It has a super wide angle.

iPhone 11, iPhone 11 Max, iPhone 11 R latest renderings, configuration and price pic.twitter.com/husjxY5KlB— Xiaomishka (@xiaomishka) 3 июля 2019 г.

Все они получат новый дизайн основной камеры — треугольное расположение модулей, вписанное в квадрат со скруглёнными краями. У iPhone 11 и 11 Max камера тройная, а у iPhone 11 R — двойная. Основной модуль камер оснащается 12-мегапиксельным датчиком и широкоугольным объективом с углом обзора 120°. Обеспечивается 3-кратный оптический зум. У iPhone 11 и 11 Max предусмотрена Face ID третьего поколения с 12-мегапиксельной фронтальной камерой.

Дисплеи сохранят диагонали 5,8, 6,5 и 6,1 дюйма. Аппаратной основой станет процессор Apple A13 Omega. Появится возможность беспроводной зарядки других iPhone и наушников AirPods 2.

iPhone 11 R оснащается аккумулятором ёмкостью 3110 мАч с рекордным временем автономной работы.

Цена iPhone 11 составит 999 долларов или 41,99 долларов в месяц (имеется ввиду операторская версия с контрактом). iPhone 11 Max обойдётся в 100 долларов в месяц при покупке у оператора, а iPhone 11 R — 749 долларов.