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Вся линейка iPhone 2019 года полностью рассекречена 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В сети появились новые подробности о готовящихся к выпуску смартфонах Apple, чей дебют ожидается осенью. Пользователь Xiaomishka опубликовал в своём аккаунте Twitter созданные на компьютере 3D-модели iPhone 2019 года, дополнив их ценами и характеристиками.
Модели были созданы на основе прошлых утечек, включающих рабочие чертежи смартфонов. Всего показаны iPhone 11 или iPhone XI, iPhone 11 Max или iPhone XI Max, а также iPhone 11 R или iPhone XIR.
Все они получат новый дизайн основной камеры — треугольное расположение модулей, вписанное в квадрат со скруглёнными краями. У iPhone 11 и 11 Max камера тройная, а у iPhone 11 R — двойная. Основной модуль камер оснащается 12-мегапиксельным датчиком и широкоугольным объективом с углом обзора 120°. Обеспечивается 3-кратный оптический зум. У iPhone 11 и 11 Max предусмотрена Face ID третьего поколения с 12-мегапиксельной фронтальной камерой.
Дисплеи сохранят диагонали 5,8, 6,5 и 6,1 дюйма. Аппаратной основой станет процессор Apple A13 Omega. Появится возможность беспроводной зарядки других iPhone и наушников AirPods 2.
iPhone 11 R оснащается аккумулятором ёмкостью 3110 мАч с рекордным временем автономной работы.
Цена iPhone 11 составит 999 долларов или 41,99 долларов в месяц (имеется ввиду операторская версия с контрактом). iPhone 11 Max обойдётся в 100 долларов в месяц при покупке у оператора, а iPhone 11 R — 749 долларов.
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Гаджеты , Наука и техника , Технологии
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