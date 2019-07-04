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В России захотели наказывать за продажу гаджетов без российского ПО 

Lenta.ru 4 июля 2019
Фото: РИА Новости
В Госдуму внесли пакет законопроектов, запрещающих продавать в России устройства, на которых не установлено российское программное обеспечение. Об этом сообщает ТАСС.
Запрет коснется смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией «Смарт-ТВ». На этих устройствах должен быть установлен софт из специального реестра. Гаджеты, на которых по умолчанию нет российского ПО, будут запрещены к продаже.
За нарушение этого запрета предлагается ввести штрафы. Для индивидуальных предпринимателей, продающих смартфоны без отечественного софта, сумма штрафа составит от 100 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей.
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Гаджеты , Госдума
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