В России захотели наказывать за продажу гаджетов без российского ПО

Госдуму внесли пакет законопроектов, запрещающих продавать в России устройства, на которых не установлено российское программное обеспечение. Об этом сообщает ТАСС.

Запрет коснется смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией «Смарт-ТВ». На этих устройствах должен быть установлен софт из специального реестра. Гаджеты, на которых по умолчанию нет российского ПО, будут запрещены к продаже.

За нарушение этого запрета предлагается ввести штрафы. Для индивидуальных предпринимателей, продающих смартфоны без отечественного софта, сумма штрафа составит от 100 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей.