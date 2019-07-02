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Новая версия Windows поставит новый рекорд скорости работы 

Ferra.ru 8 часов назад
Фото: globallookpress.com
После проблем с осенним обновлением Windows 10 в 2018 году, Microsoft только ленивый не пнул со словами о том, что ей надо бы заняться надежностью и производительностью своей операционной системы. И компания вроде как взялась за исправление собственным ошибок.
Последние несколько недель некоторые участники программы Windows Insider получают тестовые сборки Windows 10, которая будет представлена массам лишь в 2020 году. Но пока компания рассылает эту версию ОС, что происходит с загадочной сборкой Windows 10 19H2? Microsoft наконец-то выпустила первую сборку на основе этой версии и заявила, что она не будет похожа на предыдущие и будет сосредоточена исключительно на повышении производительности. Компания заявила, что сборка Windows 10 19H2 будет содержать в себе исправления и нынешней версии операционной системы, вышедшей в мае 2019 года. Выходит, что и на улице любителей Windows надвигается праздник, так как Microsoft прислушалась к мольбам пользователей и принялась следить за качеством обновлений собственной операционной системы. За счет этого ближайшее обновление может стать самой быстрой версией Windows 10 за все время ее существования.
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Гаджеты , Технологии , Microsoft
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