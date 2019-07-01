Глава Xiaomi объяснил отличия новых смартфонов серии CC9

Уже завтра Xiaomi представит свою новую линейку смартфонов — CC. Заодно она покажет сразу три модели в линейке СС — Xiaomi CC9, Xiaomi CC9e и Xiaomi CC9 Meitu Edition.

Сегодня же глава компании Лей Цзунь рассказал о том, чем же будут отличаться эти модели друг от друга. Так, CC9, по словам господина Цзуня, будет модифицированной версией нынешнего флагмана китайской компании — Xiaomi Mi 9. По сути об этом же говорили как слитые изображения устройства, так и его спецификации. CC9 Meitu Edition создан для людей, которых в первую очередь интересуют фотовозможности при покупке смартфона. По всей видимости, недавно заявленная функция по смене дня на ночь при создании фото, будет эксклюзивом именно этой модели. Что же касательно CC9e, то этот смартфон создан для тех, кто хочет иметь на руках мощное, но компактное устройство, подходящее для управления одной рукой. Что-то вроде уже вышедшего Xiaomi Mi 9 SE.