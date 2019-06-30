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Поддельные смартфоны iPhone XI появились в продаже 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: pixabay.com
Неизвестные продают в Сети смартфоны iPhone XI, презентацию которых американская компания Apple проведёт только в сентябре 2019 года.
Отмечается, что подделка, основанная на данных многочисленных утечек и рендеров, оснащена квадрокамерой с тремя датчиками, а также имеет узнаваемый для iPhone вырез вверху экрана, называемый пользователями «монобровью».
Ранее News.ru писал о том, что изображения аксессуаров для мобильных устройств iPhone XI от американской корпорации Apple выложили в социальных сетях. Судя по снимкам, как и в прошлом году, Apple разработала три чехла. Официально их продемонстрируют на предстоящей сентябрьской конференции. Также были опубликованы фотографии новейших гаджетов.
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Гаджеты , Apple
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