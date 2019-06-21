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Google «похоронила» планшеты 

Ferra.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
СМИ сообщают, что Google закрывает производство и разработку собственных планшетов. Вместо этого компания сосредоточится на выпуске ноутбуков.
Об этом пишет издание ComputerWorld. Последним планшетом от Google на рынке станет Pixel Slate, который компания выпустила ещё в прошлом году. Интересно, что Google работала над созданием двух дополнительных версий модели, но на днях решила прекратить этим заниматься. Всех сотрудников, ответственных за разработку планшетов, отправили в отдел ноутбуков.
Сообщается, что это решение никак не повлияет на выпуск смартфонов и компьютеров Pixel, так как ими занимаются другие отделения компании.
ComputerWorld также пишет, что Google объявила о прекращении выпуска tablets, однако представление об этом понятии у компании несколько размытое. Так она называет все устройства без физической клавиатуры. Но, например, планшет Pixelbook с присоединяющейся клавиатурой Google уже считает ноутбуком.
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Гаджеты , Наука и техника , Технологии , Google , ComputerWorld Россия
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