Google «похоронила» планшеты

СМИ сообщают, что Google закрывает производство и разработку собственных планшетов. Вместо этого компания сосредоточится на выпуске ноутбуков.

Об этом пишет издание ComputerWorld. Последним планшетом от Google на рынке станет Pixel Slate, который компания выпустила ещё в прошлом году. Интересно, что Google работала над созданием двух дополнительных версий модели, но на днях решила прекратить этим заниматься. Всех сотрудников, ответственных за разработку планшетов, отправили в отдел ноутбуков.

Сообщается, что это решение никак не повлияет на выпуск смартфонов и компьютеров Pixel, так как ими занимаются другие отделения компании.

ComputerWorld также пишет, что Google объявила о прекращении выпуска tablets, однако представление об этом понятии у компании несколько размытое. Так она называет все устройства без физической клавиатуры. Но, например, планшет Pixelbook с присоединяющейся клавиатурой Google уже считает ноутбуком.