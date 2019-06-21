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Разоблачен «простейший» способ утечки личных данных 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Специалисты выявили новый «простейший» способ утечки пользовательских данных, который практически не использовался в 2018 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании по защите данных DeviceLock.
Отмечается, что злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в даркнет. Они прибегают к этому способу кражи личных данных, так как защитные системы фиксируют скачивания баз на флешку или в облако, однако не могут распознать фотографирование экрана.
Эксперты утверждают, что полноценные защитные DLP-системы могут считывать картинку с фронтальной камеры компьютера и анализировать, когда фотографируется экран. Однако многие компании приобретают более дешевые и простые аналоги без этой функции.
В 10 процентах от всех случаев слива информации в даркнет данные опубликованы в виде фотографий экрана компьютера. Главным каналом утечек (80 процентов) признаны выгрузки из корпоративных информационных систем на внешние носители. Основные источники слива информации — банки, микрофинансовые организации и сотовые операторы.
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Гаджеты , газета "Известия"
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