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Huawei присмотрится к российскому аналогу Android 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Китайская Huawei и Минкомсвязи России проведут переговоры о возможности использовать российскую операционную систему «Аврора» вместо Android на устройствах компании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Михаила Мамонова.
По словам заместителя министра связи, пока стороны договорились начать работу в этом направлении. Он сообщил, что российская сторона готовит китайским партнерам комплексное предложение. В Минкомсвязи не уточнили, в какие сроки может начаться работа по внедрению российской операционной системы в устройства Huawei, однако Мамонов отметил, что переговоры со специалистами Huawei пройдут до начала осени.
О том, что Huawei может найти замену Android в России, стало известно 10 июня. Тогда издание The Bell сообщало, что российские власти и представители китайской компании обсудили установку на различные типы устройств Huawei «Авроры». Стороны также обсуждали начало производства части устройств Huawei в России.
США на фоне обострения торговых отношения с Китаем включили Huawei в черный список. После этого с компанией отказалась сотрудничать Google, из-за чего Huawei лишилась поддержки Android, на которой смартфоны компании работают вне Китая.
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Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Технологии , Михаил Мамонов , Минкомсвязи РФ , Google , РИА Новости
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