Квадратная камера стала новым уродливым трендом современных смартфонов

Похоже, что у производителей смартфонов наметился новый тренд — выпуклая квадратная платформа с камерами на обратной стороне устройства. Несколько гаджетов с подобным дизайном уже были анонсированы, и, по слухам, это решение для своих айфонов позаимствует и компания Apple . Что собой представляет новый элемент сомнительной элегантности, пришедший на смену предыдущему раздражителю в виде «моноброви» вверху экрана, — в материале «Газеты.Ru».

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На днях компания Google проанонсировала свой смартфон Pixel 4, чьи задние камеры утоплены в своеобразную квадратную платформу. Пока доподлинно неизвестно, каких размеров будет этот модуль, но совершенно точно, что он будет не миниатюрный, и, скорее всего, будет выпирать относительно поверхности гаджета.

Учитывая, что последние рендеры предположительного iPhone 11, как его окрестили журналисты, тоже включают в себя подобную квадратную выпуклость, то уже можно спрогнозировать появление нового тренда в дизайне смартфонов. В социальных сетях, по крайней мере, уже сравнивают пока еще не существующие Pixel 4 и iPhone 11, оценивая элегантность такого решения.

Here’s what could be the 1st look at the new & upcoming iPhone📲 11-XL now equipped with 3 rear cameras for higher resolution. 🍎📸 pic.twitter.com/gtUwUa3kpM— Creative Thoughts Design (@CTDPHILLY) 13 июня 2019 г.

Надо отметить, что если и Google, и Apple практически одновременно внедрили подобную «фичу», то и остальные производители подтянутся за лидерами индустрии. Так, например, случилось с «монобровью» или «челкой», появившейся вверху экрана iPhone X. Сразу после презентации Apple над «монобровью» не смеялся только ленивый. Позже владельцы айфонов смирились с широкой черной полосой, в которой прятались датчики для сканера лица Face ID, а потом дизайн «десятки» начали массово копировать другие вендоры.

Они старались менять ее размер и форму, но начало тренда было заложено именно купертиновцами.

Кстати, Google стала одной из последних компаний, которая решила тоже использовать «монобровь». Теперь же «корпорация добра» может стать одним из законодателей мод, одной из первых использовав тренд с камерами, утопленными в квадрат.

Зачем же нужен подобный элемент дизайна? Дело в том, что камера является одним из главных критериев при выборе смартфона. Компании стараются улучшать показатели камер ежегодно, и со временем становится все тяжелее установить на гаджет продвинутое оборудование, учитывая тонкий корпус современных устройств.

Условно, чем лучше камера, тем больше ей требуется места, и здесь на помощь приходит квадратная платформа.

Впрочем, целесообразность именно такой формы вызывает вопросы. Ранее квадратную выпуклость для камер использовал бренд Huawei, но он расположил его симметрично по центру, сместив его к верху задней поверхности гаджета. Решение переместить платформу вбок, нарушив симметричность, выглядит, по меньшей мере, спорным.

Не исключено, что к моменту выхода новых смартфонов с таким модулем, его дизайн будет переработан, и он будет выглядеть по-другому, но пока этот непривычный элемент кажется достаточно уродливым. В социальных сетях не обошлось без шуток на счет некрасивого дизайна, а также соперничества Apple и Google.

Трендсеттеры на рынке

Портал The Verge утверждает, что уродливый квадратный модуль в ближайший годы станет настоящим проклятьем индустрии — несмотря на ее очевидные недостатки, такую платформу будет использовать большое количество более мелких производителей смартфонов, следующих за трендсеттерами в лице Google и Apple.

Такие тренды, пусть даже сомнительные, становятся отличным шансом для маленьких компаний ворваться на рынок и привлечь пользователей «модным» гаджетом по существенно более низкой стоимости.

При этом остаются способы установить на смартфон продвинутую камеру, чтобы при этом не пострадал дизайн устройства, но Apple и Google решили пойти другим путем. Учитывая, насколько редко крупные производители решаются на кардинальную смену внешнего вида своих гаджетов, стоит постепенно готовить себя к выпуклому квадрату с камерами, которые останутся в тренде еще два, а то и три года.

Презентация Apple, на которой будут представлены новые айфоны с вероятным квадратным модулем, состоится в сентябре текущего года. Впрочем, ждать чего-то прорывного от iPhone 2019 года не стоит — источники сообщают, что Apple сосредоточится на улучшении старых функций, а значит новые модели iPhone будут сильно напоминать прошлогодние. Выход действительно прорывных гаджетов от Apple запланирован на 2020 год — ожидается, что к тому моменту в некоторых регионах мира уже будут развернуты сети пятого поколения (5G).