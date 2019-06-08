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Новые смартфоны Huawei выйдут без Facebook, Instagram и WhatsApp 

BFM.RU + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Новые телефоны, выпущенные китайской корпорацией Huawei, лишатся приложений Facebook, в том числе Instagram и WhatsApp, передает «Фонтанка».
Это связано с тем, что ряд американских компаний отказался от сотрудничества с китайским гигантом. Для пользователей старых моделей Huawei приложения Facebook еще будут доступны. Однако, возможно, Huawei закроют доступ к магазину приложений.
На смартфонах Huawei есть предустановленные приложения Twitter и Booking.com, пока неизвестно, будут ли эти приложения работать на новых телефонах.
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Гаджеты , Интернет , Фонтанка.Ру
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