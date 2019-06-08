Новые смартфоны Huawei выйдут без Facebook, Instagram и WhatsApp

Новые телефоны, выпущенные китайской корпорацией Huawei, лишатся приложений Facebook, в том числе Instagram и WhatsApp, передает «Фонтанка».

Это связано с тем, что ряд американских компаний отказался от сотрудничества с китайским гигантом. Для пользователей старых моделей Huawei приложения Facebook еще будут доступны. Однако, возможно, Huawei закроют доступ к магазину приложений.

На смартфонах Huawei есть предустановленные приложения Twitter и Booking.com, пока неизвестно, будут ли эти приложения работать на новых телефонах.