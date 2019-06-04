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Huawei выпустила новый ноутбук в России 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: Ferra.ru
Компания Huawei объявлила о скором начале продаж в России новой модификации ноутбука MateBook 13.
Как и предыдущая модель, новый MateBook 13 построен на базе процессора Intel Core i5-8265U восьмого поколения, но вместо интегрированной графики Intel получил дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ видеопамяти, а также твердотельный накопитель PCI-e ёмкостью 512 ГБ. Объём оперативной памяти — 8 ГБ (LPDDR3 2133 МГц).
Как и модель предыдущего поколения, новое устройство оснащено IPS-дисплеем с диагональю 13 дюймов и разрешением 2160×1440 пикселей. Версия с сенсорным экраном имеет защитное стекло Corning Gorilla.
Ноутбук оснащён литиево-полимерной батареей с номинальной ёмкостью 41,7 Вт‧ч (3660 мА‧ч при напряжении 11,4 В). Батарея обеспечивает 10,3 ч непрерывной работы без подзарядки в режиме просмотра видео, 9,1 ч при работе с офисными программами, 7,3 ч при просмотре веб-страниц.
Габариты новой модели остались прежними: 286×211 мм при толщине 14,9 мм и весе около 1,3 кг. Новинка доступна в цветах розовое золото, космический серый и мистический серебристый.
Обновленный MateBook 13 появится в продаже 6 июня по рекомендованной розничной цене 76990 рублей.
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Гаджеты , Наука и техника , Intel
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