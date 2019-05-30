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Bose представила наушники с «умным» шумоподавлением 

Ридус 1 час назад
Фото: Bose
Американская компания Bose первой стала применять активное шумоподавление в наушниках, выпустив модель QuietComfort QC1 в 2000 м году. За 19 лет эволюции технология «поумнела» и обучилась не только блокировать окружающий шум, но и работать с ним в дополненной реальности. Такие наработки Bose реализовала в своей новой модели — Noise Cancelling Headphones 700.
Наушники оснащены системой с четырьмя микрофонами, которые захватывают окружающий пользователя шум. Внутренний процессор обрабатывает записанный шум и подает на динамики сигнал в противофазе, чтобы его скомпенсировать. По словам производителя, система также распознает голос пользователя и поддерживает голосовые команды Siri, Alexa или Google Assistant.
Однако наибольший интерес представляет технология Bose AR — наушники определяют местоположение и направление взгляда, выдавая звуковые подсказки «в дополненной реальности». Например, гарнитура будет сообщать инструкции при навигации, воспроизводя их с нужной стороны от владельца.
Помимо «умного» шумоподавления, Bose Noise Cancelling Headphones 700 оснащены NFC, сенсорной площадкой для управления на правой чашке, разъемом USB-C для зарядки и аккумулятором, которого хватит на 20 часов воспроизведения. Продажи новинки стартуют 20 июня, стоимость на американском рынке составит 400 долларов.
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Гаджеты , Наука и техника , Google
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