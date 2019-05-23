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В сеть слили информацию об 11 новых iPhone 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: George Frey / Getty Images
На сайте Евразийской экономической комиссии появилась информация о прохождении сертификации в России 11 новых смартфонов Apple. Эту процедуру должны проходить все устройства, которые будут продавать в России, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Армении.
Издание MacRumors предполагает, что под кодовыми названиями могут проходить новые iPhone, которые представят в сентябре 2019 года. Однако остается неизвестным, какие коды обозначают конкретные модели. Такое количество зарегистрированных устройств может быть обусловлено тем, что под каждый цветовой вариант iPhone Xr выделяется отдельный код устройства.
Также оставляет вопросы то, что в карточке регистрации говорится, что все устройства работают на iOS 12, хотя все новые iPhone сразу работают на свежей версии ОС, и модели 2019 года должны поддерживать iOS 13. Презентация новой системы состоится на конференции WWDC 3 июня 2019 года.
По слухам, новые iPhone Xs и Xs Max получат дополнительную камеру со сверхшироким углом обзора, тогда как новый iPhone Xr оснастят теле-объективом с двукратным зумом. Все новые смартфоны получат обратную беспроводную зарядку, с помощью которой можно будет заряжать новые AirPods и другие устройства с поддержкой стандарта Qi. Внешне устройства не будут отличаться от своих предшественников.
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Гаджеты , Наука и техника , Евразийская экономическая комиссия , Армения , Кыргызстан
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