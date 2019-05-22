Айфонам спрогнозировали рост цен в три раза

Так Китай может ответить США на атаку на Huawei. А Россия разрабатывает свой проект

Смартфоны Apple в ближайшее время могут вырасти в цене в два-три раза. Опрошенные «URA.RU» специалисты в области телекоммуникаций утверждают: это случится, если торговая война между США и Китаем пойдет по самому негативному сценарию. Нападки на китайскую корпорацию Huawei грозят обрушить весь мировой рынок.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Google прекратила сотрудничать с Huawei во всех сферах, подразумевающих передачу оборудования, программного обеспечения, а также технических услуг. После этого Google и Huawei частично подтвердили эту информацию. Во вторник в США разрешили Huawei временно возобновить деятельность. Американский минторг выдал компании лицензию до 19 августа. Huawei дали возможность предоставлять программные обновления своим пользователям.

«Huawei — один из самых популярных в России смартфонов, ими пользуются миллионы людей. Если американцы будут продолжать давить на Китай, то последний, в свою очередь, в отместку обрушится на американскую корпорацию Apple», — рассказал «URA.RU» шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

Он пояснил, что производство «яблочных» смартфонов локализовано преимущественно в Китае: «Перенос производства чреват огромными убытками. Соответственно, стоимость того же айфона может вырасти в два — три раза. Если сейчас гаджет стоит 80 тысяч рублей, то, с большой долей вероятности, цена на него может вырасти до 180 тысяч». На сегодняшний день стоимость айфона в зависимости от модели и технических характеристик варьируется от 30 до 120 тысяч рублей.

Аналитик Telecom Daily Илья Шатилин подтвердил «URA.RU», что при самом плохом развитии событий Apple придется искать другие производственные площадки — например, в Сингапуре или Индии: «Однако очень важно, чтобы новые партнеры смогли обеспечить должное качество продукции и необходимые объемы производства». Собеседник агентства отметил, что многие компоненты для американских смартфонов также производятся в Китае.

При этом россияне, пользующиеся смартфонами Huawei, не пострадают, уверен эксперт. «Обновления безопасности будут выпускаться. Что касается новых версий операционной системы Android, которую могут заблокировать американцы, то это не представляет критической проблемы. Как правило, все необходимые приложения прекрасно работают на более старых версиях Android. Например, сейчас на рынок выходят устройства в довольно старой, восьмой версии Android. Они бесперебойно работают. Поэтому смартфон скорее устареет физически, нежели морально».

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с «URA.RU» не исключил, что торговая война между Вашингтоном и Пекином может обернуться как значительным ростом цен на гаджеты, так и их дефицитом.

По этой причине специалисты не исключили, что уже в ближайшее время рынок в России могут наводнить подделки. «Уже сейчас наблюдается рост цен на целый ряд компонентов айфонов, то есть гаджет неизбежно вырастет в цене. Можно предположить, что количество некачественных подделок вырастет в разы — они будут реализовываться под видом различных распродаж и акций», — сообщил «URA.RU» экономист Сергей Барашков.

Торговая война между двумя державами разгорелась после того, как 15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позднее Минторг страны принял решение внести китайскую компанию и связанных с ней юридических лиц в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Специалисты указывают, что сегодня современный рынок смартфонов контролируется двумя основными операционными системами: iOS и Android.

Исследования показывают, что доля двух этих мобильных платформ составляет и уже превышает 99% от всего рынка. По этой причине российские власти при участии «Ростелекома» создают национальную операционную систему «Аврора».

Разработка системы ведется не с нуля, а на основании выкупленных прав и патентов. Так, система Sailfish разработана финской компанией в 2012—2013 годы. Позднее их партнером стало ООО «Открытая мобильная платформа». В прошлом году «Ростелеком» выкупил 75% акций разработчика Sailfish. С этого момента Sailfish стала российской операционной системой под названием «Аврора».