«Зум-зум» и кое-что еще: обзор Huawei P30 Pro

Как-то повелось, что лидерами рынка смартфонов считаются корейцы и американцы. То есть Samsung и Apple . Однако китайцы уже не просто дышат им в спины — в некоторых аспектах аппараты родом из поднебесной буквально «делают» конкурентов как детей. И речь не только о характеристиках смартфонов, но и о цифрах продаж: если у Apple и Samsung они снижаются, то у китайцев — в частности, у Huawei — растут, что подтверждает свежий отчет аналитической компании IDC. Производитель не только нарастил собственную долю, но и подвинул Apple со второй строчки мирового рейтинга, заняв место сразу за Samsung.

Чем же вызван такой спрос на смартфоны Huawei? Вот уже четвертый год компания выпускает очень сильные флагманы, которые покоряют пользователей, прежде всего, возможностями мобильной фотографии. Прошлогодний P20 Pro просто «порвал рынок» — хвалебных отзывов было неимоверно много. Кроме того, китайцы научились делать очень симпатичные аппараты. Пусть кто-то говорит, что они всего лишь «обводят новые iPhone», а затем чуть меняют дизайн, цвет и материалы корпуса. Но факт остается фактом: смартфоны выглядят очень прилично. И пусть новый флагман очень похож на предыдущий — не беда. Вспомним все ту же Apple — ей то это не мешает.

«Ах, какой красивый»

Внешность P30 Pro — это нечто среднее между Galaxy S10+ с его «загнутым» стеклом и iPhone XS с плавными углами и неприлично выступающей вертикально расположенной камерой. При этом P30 Pro очень похож на своего предка — P20 Pro. Тут очевидна преемственность, Huawei не стала сильно мудрить с дизайном.

Впрочем, можно сколько угодно демонстрировать свой снобизм и рассказывать, кто и у кого что скопировал. Нормальные люди — читай, не сравнивающие все смартфоны со всеми — встречают P30 Pro весьма тепло. «Ах, какой красивый», — воскликнула коллега, когда я принесла новинку в редакцию. И она права. Особенно удался Huawei глянцевый переливающийся корпус. Мне на время достался аппарат цвета Aurora — с переходами от темно-синего к светло-голубому, местами бирюзовому оттенкам. Да, мы такое уже видели. Но смартфон буквально завораживает своими бликами.

Экран с оригинальной уменьшенной «челкой» (чтобы как у Apple, но не совсем) тоже красив, ярок и гармоничен. Никаких проблем взаимодействия с ним не обнаружено. Отсутствие рамок и кнопки внизу экрана сказались на внешнем виде аппарата положительно. При этом экран стал реально большим: в сравнении с P20 Pro он вырос с 6,1 до 6,47 дюймов.

Единственное, что портит, на мой вкус, внешность смартфона — это большой… Нет, огромный тройной модуль камеры. Серьезно, вспомните, сколько возмущенных воплей было по поводу камеры в шестом iPhone, когда выяснилось, что она стала чуть-чуть выступающей. Теперь на это решительно никто не обращает внимания: смартфон не может лежать ровно и всегда перекошен вбок? Никакого перфекциониста (кроме меня) это не смущает.

Кстати, раз уж речь зашла о камере, отмечу отдельно, что она заметно утяжеляет верхнюю часть смартфона. Из-за этого дисбаланса все время кажется, что аппарат вот-вот выскользнет из руки. Держать одной рукой телефон весом около 192 граммов и так совсем непросто, по крайней мере девушке, имеющей вполне обычные запястья. Я себя поймала на том, что все время поддерживаю верх телефона второй рукой. Странновато.

Коротко о главном

Но хватит ходить вокруг да около — пора рассказать о самом интересном в Huawei P30 Pro. А это, конечно, камера, созданная совместно с Leica, о чем гордо сообщает соответствующий шильдик на корпусе.

Вряд ли этот обзор Android-аппарата читают фанаты Apple, поэтому скажу просто: камера P30 Pro умеет практически все то же самое, что в последнем iPhone, но лучше. Меню буквально напичкано всевозможными фишками: анимация, фильтры, улучшайзеры, специальные режимы под все возможные условия. При этом внешние «финтифлюшки» — это всего лишь дополнение к реально мощным внутренностям.

В P30 Pro используются три (на самом деле 4) модуля камеры: основной 40-мегапиксельный модуль, 20-мегапиксельный широкоугольный на 120 градусов и телеобъектив разрешением 8 мегапикселей. Плюс TOF-камера, которая отвечает за анализ глубины резкости и «размытие» объектов на фоне.

Не совру, если скажу, что P30 Pro снимает очень круто. Сложно описать все фишки и умения камер аппарата в ограниченном по объему материале. Но главное, что надо знать и попробовать в первую очередь — это суперзум. Аппарат умеет снимать с пятикратным оптическим и десятикратным (!) гибридным зумом. Даже при максимальном приближении картинки получаются действительно «смотрибельными» — можно прочитать надпись на дальнем объекте или рассмотреть оперение птицы, сидящей на дереве. Серьезно — ни один другой смартфон так не умеет, хоть и есть варианты с очень достойным зумом.

Что еще? Ах, да, имеется еще 50-кратный (!) цифровой зум. Тут уже можно рассмотреть и запечатлеть объекты, находящиеся на удалении в 500 метрах. Интересная возможность для камеры в мобильном телефоне? Не то слово! Причем все это работает без штатива — с рук. За стабилизацию изображения отвечают искусственный интеллект и система предиктивной фокусировки.

P30 Pro очень неплохо справляется с портретной съемкой, макро, ночной съемкой. Для всего этого есть специальные режимы. Но, честно говоря, проще не заморачиваться. Можно просто снимать в основном режиме «Фото», а над обработкой пусть думает встроенный ИИ. Он обучен распознавать объекты и подбирать соответствующий вид съемки. В случае чего, можно воспользоваться постобработкой фото. Единственное, пожалуй, нужное переключение — в «ночной» режим из обычного. Вы и без этого сможете сделать смотрибельный снимок, но в специальном режиме он с большей долей вероятности выйдет более четким. Много возможностей «улучшения» есть для селфи — можно добавить всяких эффектов как в процессе съемки, так и постфактум. Выровнять тон кожи, отбелить зубы, сделать лицо более узким? Пожалуйста. И для этого не нужны никакие сторонние приложения.

Есть даже специальный режим для съемки под водой — для этого потребуется докупить специальный чехол, потому что плавать с P30 Pro без защиты все же не стоит. Опробовать его не удалось, хотя было бы интересно.

Что до видео, то тут умения P30 Pro не сильно впечатляют. Да, смартфон может снимать 4К-видео с разрешением до 3840 × 2160 и частотой до 30 кадров в секунду. И не сильно искажает цвета. Но со стабилизацией тут не очень — видимо, все силы и разум ушли на фото. Впрочем, любительские ролики получаются вполне сносными, а если хочется лучше — штатив в помощь. Кстати, с помощью специальных режимов можно снимать замедленное видео или ускоренное (ну прямо как в iPhone).

Внутренности

P30 Pro хватит на то, чтобы покрыть все более-менее распространенные потребности. Да, есть девайсы и помощнее, но если не углубляться в детали, то играм, просмотру видео, интернет-серфингу ничего не мешает. Сам аппарат не тормозит и не подвисает, вкладки листаются и открываются быстро. Впрочем, все это и должно быть так — флагман он и есть флагман.

Остановимся на процессоре — в Huawei P30 Pro используется собственная разработка компании — 8-ядерный процессор, созданный по технологии 7 нанометров, Huawei Kirin 980 с двойным нейромодулем. Этот же процессор используется в Huawei Mate 20 Pro и Honor View 20. Если он в чем-то и уступает конкурентам — Snapdragon 855 и Exynos 9820, то на работе аппарата это совсем не сказывается.

Всегда радость, когда батарея в смартфоне держит долго. В P30 Pro емкость аккумулятора выросла до 4200 мАч — смартфон спокойно выдерживает активный день или даже полтора. Это — включая бесконечные сообщения в мессенджерах, немного видео, много соцсетей и работы в браузере. Еще одна приятная новость — поддержка технологии быстрой зарядки Huawei SuperCharge (40 Вт). Теперь смартфон заряжается по проводу на 70% всего за 30 минут. Есть и возможность беспроводной зарядки — Huawei Wireless QuickCharge (15 Вт). Правда, если хочется ее использовать — придется докупить зарядку отдельно (или получить в подарок при покупке в официальном магазине). Кстати, фишка P30 Pro: от него можно подзарядить другой гаджет —например, iPhone XS или Samsung Galaxy S10 Plus, и спасти тем самым товарища.

Поставляется смартфон с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ памяти для хранения данных.

В Huawei P30 Pro два слота для nano-SIM-карт, один из которых можно использовать для карт памяти nano memory card. Стоит отметить, что такие нано-карты пока не очень распространены, и, следовательно, дороги. Так, Huawei в своем фирменном магазине предлагает нано-карту на 128 ГБ за 6 тысяч рублей. Обычная SD с таким же объемом памяти стоила бы 2-2,5 тысячи рублей.

Не забудем про коммуникации: есть поддержка LTE Cat 21 со скоростью свыше 1 Гбит/сек, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, ИК-порт. Порт для кабеля — USB Type-C. В общем, все как положено в 2019 году.

Управление

P30 Pro управляется ОС Android 9.0 Pie и дополняется фирменной оболочкой EMUI 9.1. Что-то особенное здесь найти трудно — все привычно. При первом запуске аппарат предлагает выбрать способ управления — можно пользоваться традиционными тапами «вперед-назад» или жестами. Последнее позволяет открывать и смахивать вкладки приложений с помощью свайпов вправо-влево или вверх-вниз. В целом, довольно удобно — к этому быстро привыкаешь.

А вот тех, кто любит начинать пользоваться смартфоном, просто посмотрев на него, P30 Pro может разочаровать. Разблокировка по лицу тут срабатывает далеко не каждый раз. Часто смартфон просит нажать на экран, чтобы повторить распознавание владельца. Поначалу это очень бесит, потом начинаешь относиться к этому, как к милой особенности аппарата (нет). Зато датчик распознавания отпечатков пальцев работает очень хорошо и без сбоев, так что для сохранения нервных клеток можно сразу выбрать его. Либо защитить смартфон старым добрым паролем из цифр.

Итог

В целом у Huawei получился очень добротный флагман, за который не должно быть стыдно в 2019 году. Размер, вес и гигантская камера — это на любителя. Но ведь та же камера — главное преимущество аппарата. И не единственное — смартфон при этом красивый и мощный. Стоит ли все это заявленные 70 тысяч рублей? Пусть каждый решает сам.