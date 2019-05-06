Xiaomi может выпустить флагманский смартфон «Геракл»

New Xiaomi flagship — "Hercules"



* Snapdragon 855

* NFC

* 3 rear cam + 1 front cam

* In-display fingerprint scanner

* Wireless charging



Very early information from source code (can't say exactly where) — subject to error due to interpretation. Thanks to @warabhishek. — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 5 мая 2019 г. Характеристики нового флагманского смартфона компании Xiaomi с кодовым названием Hercules («Геркулес», или «Геракл») появились в Сети. Устройство должно получить топовый процессор Snapdragon 855 и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Производитель также оснастит аппарат четырьмя камерами (тройной основной и одинарной фронтальной) и NFC-модулем. Кроме того, пользователи смогут заряжать устройство беспроводным способом. По слухам, «Геракл» поступит в продажу с названием Mi MIX 4.

Ранее News.ru сообщил, что основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь потратит свой годовой бонус на благотворительность. Сумма вознаграждения за «восьмилетнюю преданность компании» составила около $960 млн