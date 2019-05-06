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Xiaomi может выпустить флагманский смартфон «Геракл» 

News.ru + ещё 13 12 часов назад
Фото: Jyoti Kapoor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Характеристики нового флагманского смартфона компании Xiaomi с кодовым названием Hercules («Геркулес», или «Геракл») появились в Сети. Устройство должно получить топовый процессор Snapdragon 855 и подэкранный сканер отпечатков пальцев.
Производитель также оснастит аппарат четырьмя камерами (тройной основной и одинарной фронтальной) и NFC-модулем. Кроме того, пользователи смогут заряжать устройство беспроводным способом. По слухам, «Геракл» поступит в продажу с названием Mi MIX 4.
Ранее News.ru сообщил, что основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь потратит свой годовой бонус на благотворительность. Сумма вознаграждения за «восьмилетнюю преданность компании» составила около $960 млн
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