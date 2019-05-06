О новых функциях грядущей версии операционной системы

Компания Google готовится к проведению 12-й ежегодной конференции для разработчиков Google I/O. Мероприятие стартует уже совсем скоро, 7 мая, и всех участников ждёт масса интересного, в том числе и официальная презентация десятой версии мобильной операционной системы Android.

Её первая бета стала доступна владельцам смартфонов Google Pixel ещё в середине марта 2019 года, поэтому некоторые детали функционала Android Q уже известны пользователям. В преддверии Google I/O портал News.ru решил собрать в одном материале всю важную информацию о нововведениях следующей версии операционной системы компании.

Обновлённые разрешения

Разработчики намерены уделить больше внимания конфиденциальности, в связи с чем они готовят улучшения разрешений, чтобы пользователи, в свою очередь, получили больше контроля над программами. Так, они смогут запретить приложениям получать доступ к местоположению, предоставить его только тогда, когда они работают или на всё время в фоновом режиме.

Юзеры Android Q также будут контролировать доступ программ к фотографиям, видео или аудио. Вместе с этим разработчики полностью переработали страницу «Использование разрешений» в Настройках, показав, какие разрешения имеются у приложений, а также добавив возможность фильтрации по определённому типу и новый пользовательский интерфейс «Информация о приложении».

Улучшенное меню «Поделиться»

Oh God Android Q fixes the share sheet so it loads instantly. BLESS pic.twitter.com/CmMBqhlQfX— Dieter Bohn (@backlon) 13 марта 2019 г. Меню «Поделиться» воспринимается пользователями неоднозначно. С одной стороны, к его функционалу претензий не имеется, но с другой — скорость его открытия оставляет желать лучшего. Google пообещала, что с Android Q интерфейс меню будет «загружаться сразу же после запуска». Это происходит благодаря тому, что ярлыки будут подгружаться заранее. Новая версия операционной системы также включает в себя Sharing Shortcuts для быстрого обмена контентом между пользователями.

Улучшенная поддержка складных смартфонов

Android Q adds more foldable phone features, which app developers will surely use https://t.co/58uagFg7u4 pic.twitter.com/PQBVNbFYFb— Android Police (@AndroidPolice) 14 марта 2019 г. Не секрет, что 2019-й — год складных смартфонов. Одни производители уже представили свои устройства, в то время как другие только готовятся к анонсам. Именно поэтому одной из главных целей разработчиков — подготовить Android к инновационным устройствам, как можно лучше его оптимизировав. Например, изменения коснутся onResume и onPause для комфортного взаимодействия одновременно с несколькими программами и их уведомлениями. Google также изменила работу атрибута resizeableActivity, чтобы пользователи могли управлять отображением приложений на складных и больших экранах.

Запись экрана

Пожалуй, одной из самых запрашиваемых нововведений была, есть и остаётся запись экрана, которая с выходом Android Q станет встроенной функцией. Юзеры смогут записывать видео с экрана устройства с опциональным аудиосопровождением и визуальным отображением нажатий на дисплей.

Полноценный «тёмный режим»

I'm really liking this system wide dark mode in Android Q and also Chrome Canary #batterylife pic.twitter.com/m5TuZAUkfO— dmtbreakthrough (@dmtbreakthrough) 26 апреля 2019 г. Режим Dark Mode поклонники Android ждут с каждым релизом новой версии операционной системы, однако разработчики оставляют страждущих разочарованными. «Десятка» должна всё изменить. Включить «тёмный режим», который окажется крайне энергоэффективным на смартфонах с OLED-экранами, можно будет прямо в настройках.

Причём у пользователей появится возможность активировать так называемое принудительное затемнение. В этом случае Dark Mode будет включён во всех приложениях, даже в тех, которые не имеют собственного «тёмного режима».

3D-распознавание лиц

Что касается вопроса безопасности, то следующая версия Android может поддерживать смартфоны, использующие сканирования лица для аутентификации. Пока не ясно, как именно будет работать эта технология, но обнаруженные ранее строки кода обещают, что пользователи смогут разблокировать устройство, подтверждать покупки или входить в учётную запись в приложениях.