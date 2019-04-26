Apple отзывает свои адаптеры из-за риска удара током

Компания Apple заявила об отзыве партии адаптеров для сетевых розеток, продающихся по всему миру. Как сообщили в пресс-службе бренда, бракованные устройства могут ударить пользователя током — на данный момент уже было зафиксировано несколько подобных случаев.

Компания Apple объявила об отзыве трехконтактных адаптеров, предназначенных для сетевых розеток. Сообщается, что использование этих устройств может привести к удару током.

«Apple установила, что в очень редких случаях трехконтактные сетевые адаптеры, распространенные преимущественно в Великобритании, Сингапуре и Гонконге, могут выйти из строя, из-за чего возникает риск удара электрическим током, если прикоснуться к металлическим деталям», — говорится в официальном сообщении компании.

Этот адаптер распространялся с 2003 по 2010 год вместе с Mac и некоторыми iOS-устройствами, кроме того, он был включен в набор Apple World Travel Adapter Kit.

Apple уже известно как минимум о шести случаев, когда пользователи получали удары током от неисправных адаптеров.

«Безопасность клиентов — это приоритет для Apple, поэтому мы решили заменить старые адаптеры на новые на бесплатной основе. Мы призываем пользователей воспользоваться программой обмена, выполнив соответствующие инструкции», — заявили в пресс-службе.

На официальном сайте Apple также приведено изображение адаптера, который может представлять угрозу здоровью. Отмечается, что он полностью белый и не имеет никаких надписей. Новая версия адаптера, не подверженная поломке, имеет внутри блок светло-серого цвета.

Это уже не первый случай, когда Apple приходится отзывать адаптеры. Три года назад подобная программа была запущена для двухконтактных устройств, продающихся в Аргентине, Австралии, Бразилии, континентальной Европе, Южной Корее и Новой Зеландии. Эти бракованные адаптеры также несли в себе риск удара током.

Впрочем, дефекты в устройствах Apple — это далеко не редкость.

В сентябре прошлого года стало известно о наличии заводского брака в партии iPhone 8. Из-за неполадок в материнской платы у гаджеты могли возникать зависания, неожиданные перезагрузки и даже проблемы с включением устройства.

Дефективные iPhone 8 были отправлены сразу в восемь стран и регионов мира — Австралию, Китай, Гонконг, Индию, Японию, Макао, Новую Зеландию и США. Apple пообещала бесплатно отремонтировать поврежденные смартфоны.

Кроме того, спустя всего неделю после презентации гаджета пользователи начали жаловаться на посторонний шум и треск в динамике. Проблема оказалась программного характера, так что пострадавшим посоветовали вернуть заводские настройки телефона.

Многочисленные проблемы встречались и у «десятки», или iPhone X. Этот «яблочный» гаджет стал рекордсменом по количеству негативных откликов от раздраженных пользователей.

Так, например, в феврале прошлого года на форумах Apple появились жалобы на то, что iPhone X зависает при входящем вызове, из-за чего становится невозможно его принять.

Суть жалоб заключается в том, что при звонке тачскрин iPhone X зависал примерно на 10 секунд, поэтому пользователь иногда не успевает нажать на виртуальную кнопку и принять входящий вызов. Кроме того, у некоторых пользователей звонок и вовсе не отображался на экране — вызов сопровождался только звуковым сигналом. Эти проблемы превращали дорогой гаджет в высокотехнологичный «кирпич».

Помимо прочего, пользователи «десятки» пожаловались на дефект, причиняющий настоящую физическую боль — гаджет буквально вырывает им волосы на висках, которые застревают между корпусом и экраном во время телефонного разговора. В СМИ этот дефект назвали «самой дурацкой причиной отказаться от iPhone X».

Из более актуальных дефектов «яблочных» устройств можно выделить проблему залипания клавиш в клавиатуре-бабочке третьего поколения в компьютерах MacBook Pro и MacBook Air версии 2018 года. В марте 2019 года Apple наконец признала этот дефект и впервые принесла официальные извинения.