Макет будущего iPhone XI показали на видео

Заготовку создали на 3D-принтере на основе чертежей, ранее появившихся в Сети.

Опубликованы кадры реалистичного макета возможного будущего iPhone XI. Предположительно, размеры новых моделей могут быть сопоставимы с нынешними iPhone XS, iPhone XR и iPhone XS Max.

Макет создали на 3D-принтере на основе чертежей, ранее появившихся в Сети. В ролике показано не очень много данных, но помимо размеров видно, что смартфон может получить ранее не использовавшийся модуль тройной основной камеры. Три объектива расположены в обычном для «яблочной» техники месте — в левом верхнем углу корпуса.

Кадры рендера опубликованы на канале Youtube. Диагонали нового iPhone могут составить диагонали 6,1 и 6,5 дюймов. Размер области расположения фронтальной камеры и датчика FaceID скорее всего останется неизменен.

Между тем, ранее стали известны первые характеристики нового гаджета. Его камера получит еще одну линзу и оптический зум, что улучшит качество получаемых снимков. Визуально камеры станут более темными, чтобы не выделяться на общем фоне.