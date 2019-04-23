5 самых недооцененных параметров смартфона

Смартфоны можно сравнивать по десяткам параметров. В обилии моделей легко затеряться и позабыть о функциях, которые упростят жизнь любому пользователю. «Газета.Ru» — о самых недооцененных «фишках» смартфонов.

Известный бренд, эффектный дизайн, длительное время автономной работы, хорошая камера, быстрый процессор — казалось бы, что может быть нового из того, на что смотреть при выборе смартфона. Однако мобильная индустрия не стоит на месте. Новые технологии и новые возможности появляются очень быстро, и уследить за ними не всегда представляются возможным. Мы расскажем о пяти важных характеристиках современных смартфонов, ускользающих от всеобщего внимания, но которые не стоит ни в коем случае игнорировать.

Больше зарядок, хороших и разных

Требование увеличить время автономной работы смартфона и оснастить его более емким аккумулятором стабильно занимает первое место в wish-листе пользователей на протяжении последних лет пяти. Однако не надо считать ведущих производителей смартфонов глупцами, игнорирующими запросы потенциальных покупателей.

Как оказалось, разница между тем, что люди говорят, и тем, что они покупают, очень большая. Как показывают маркетинговые исследования, при виде двух смартфонов, один из которых оснащен более емким аккумулятором (но более толстый и тяжелый), а другой более тонкий и изящный (но с менее емким аккумулятором и меньшим временем автономной работы), покупатель выбирает второй вариант.

Именно поэтому большинство производителей предпочитают увеличивать время работы смартфона альтернативными и сложными способами — используют более энергоэффективные процессоры, экраны, оптимизируют софт, улучшают качество самих аккумуляторов, но при этом не вставляют в свои аппараты емкие большие батареи и тщательно следят за дизайном своих устройств, особенно за их толщиной.

Что же касается новых фишек, связанных с энергопотреблением смартфонов, то в этой сфере помимо размера аккумулятора появилось немало интересного.

Начнем с нового разъема USB Type-C или просто USB-C, пришедшего на смену MicroUSB в некоторых Android-устройствах. Новый разъем не просто удобнее (в симметричное гнездо проще вставлять кабель зарядки), но он еще поддерживает различные типы турбо-зарядок с высокой мощностью (до 50 ватт). Быструю зарядку поддерживают смартфоны Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo и другие.

У новых iPhone такая поддержка тоже есть, но, в отличие от большинства компаний, Apple не вкладывает быстрые зарядные устройства в комплект смартфона — ее придется покупать отдельно.

Мощные зарядные устройства обеспечивают зарядку смартфона с 0 до 100% за 35-90 минут и с 0 до 50% за 10-20 минут.

Еще одна малоизвестная опция, связанная с электропитанием смартфонов — беспроводная зарядка. Такая зарядка не очень быстра, но очень удобна — вы кладете смартфон на специальную поверхность, и он заряжается без каких-либо проводов.

Последняя крутая опция, связанная с аккумулятором смартфона, это реверсная зарядка.

Особенно эффектна беспроводная реверсная зарядка. Пока ее поддерживают лишь премиальные смартфоны от пары вендоров, но почти наверняка эта «фича» в скором появится и у других производителей.

Что это дает? От смартфона с реверсной зарядкой можно подзарядить Bluetooth-наушники, «умные» часы или какие-то другие аксессуары, а сам смартфон в этом случае работает как внешний аккумулятор. Но самое любопытное, что во время зарядки одного смартфона от него можно заряжать другой аппарат. Для этого нужно просто положить на смартфон, подключенный кабелем к обычной проводной зарядке, другое устройство. В этом случае первый девайс помимо того, что заряжается сам, выступает в роли беспроводной зарядки для второго. Таким образом, от одного обычного проводного зарядного устройства заряжается два смартфона или смартфон и какой-либо аксессуар.

Сканер отпечатков в экране

С распространением бесконтактных кассовых терминалов, банковских приложений и платежных систем смартфон превратился в настоящее платежное средство, а надежные технологии аутентификации владельца из модной опции перешли в категорию must have. Сейчас самым популярным и удобным способом разблокировки смартфона и платежных приложений является сканер отпечатков.

Еще несколько лет назад расположение сканера отпечатков пальцев на задней панели было маркером бюджетных смартфонов. Весь премиальный сегмент оснащался фронтальными сканерами, расположенными под экраном. Однако после победы безрамочной концепции дизайна места для сканера на фронтальной части смартфонов не осталось. Какое-то время даже у флагманских смартфонов сканеры отпечатков размещались на задней поверхности. Нельзя сказать, что это было удобно, но другого выхода у инженеров не было.

Apple поступила радикально и вообще отказалась от сканера отпечатков в пользу Face ID, а вот ведущие Android-вендоры разместили новейшие оптические и ультразвуковые сканеры прямо в экране. Мы не будем говорить ничего плохого про систему Face ID от Apple, но во многих случаях разблокировка смартфона помощью отпечатка пальца оказывается проще и быстрее, чем распознавание по лицу.

Расположение сканера прямо в экране действительно очень удобно — это значительно комфортнее, чем сканер на задней части, который нужно нажимать на ощупь. Кроме того, такая конструкция не увеличивает нижнюю рамку вокруг дисплея.

Соотношение сторон

Стоит обратить внимание и на пропорции дисплеев в современных смартфонах. Еще в 2018 году стало модным использовать соотношение сторон 18:9 вместо 16:9. Почему это важно? Во-первых, поскольку большинство мобильных приложений устроены по принципу вертикального скроллинга, то на таком экране умещается больше информации. Во-вторых, если взять в руку два смартфона с одинаковой диагональю экрана, то более узкий, с дисплеем 18:9, окажется эргономичнее. Он действительно «удобнее лежит в руке».

Слот для карты памяти MicroSD

Нет, это не шутка, ведь слот для карты памяти, если он есть, действительно позволяет сэкономить немало денег. Дело в том, что многие смартфоны производятся с разным количеством встроенной памяти.

Почти всегда намного выгоднее купить самую дешевую версию выбранного вами смартфона и просто докупить карту памяти, при условии, что в устройстве есть слот для нее.

Встроенная память действительно быстрее, но если использовать MicroSD для хранения музыки, видео, фото и другого медиа-контента, то разница в скорости работы будет незаметна.

Отметим, что большинство смартфонов сейчас оснащается гибридными слотами. Это означает, что вы можете вставить в такой слот либо дополнительную SIM-карту, либо MicroSD. Но и тут есть лайфхак. Существует несколько производителей, которые оснащают свои смартфоны двумя отдельными слотами — один для двух SIM-карт, а другой для карты памяти. На это стоит обратить внимание.

Размеры

Раньше на этот параметр мало кто обращал внимание, пока к 2019 году он не стал самой настоящей болью огромного количества пользователей. Речь идет о размерах дисплея.

Согласно данным NPD's Mobile Phone Track, за 2015-2018 года средний размер диагонали экран вырос с 4,7 дюйма до 5,5 дюйма.

А уже в 2019 размер минимальная диагональ представленных флагманских смартфонов составила 6,1 дюйма.

Что же делать в такой ситуации людям с небольшой ладонью и тем, кто ненавидит огромные шестидюймовые «лопаты»?

Вариантов тут два. Либо держать смартфон двумя руками, как планшет, что, мягко говоря, не самый лучший вариант, либо обратить внимание на актуальные компактные модели, которые все еще производятся некоторыми вендорами. Их немного, но они есть. Кроме того, в бюджетном сегменте китайских производителей тоже есть небольшие гаджеты, так что подросткам и хрупким девушкам с маленькими ладонями будет из чего выбрать.