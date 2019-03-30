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Apple отказалась от ранее анонсированной зарядки AirPower 

Lenta.ru + ещё 3 30 минут назад
Фото: Marcio Jose Sanchez / AP Photo
Компания Apple закрыла проект беспроводного зарядного устройства AirPower. Об этом каналу CNN заявил старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения компании Apple Дэн Риччио.
«После долгих усилий мы пришли к выводу, что AirPower не сможет достичь наших высоких стандартов, и мы свернули проект», — заявил он. При этом топ-менеджер добавил, что компания по-прежнему верит в благоприятную перспективу беспроводных устройствам и продолжит развиваться в этом направлении.
Apple впервые анонсировала AirPower в ходе презентации iPhone X в сентябре 2017 года. Гаджет должен был одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods. К концу 2018 года Apple убрала всякое упоминание гаджета с сайта. Позднее компания перешла на универсальную беспроводную систему зарядки Qi, которая уже широко доступна в кафе, магазинах и аэропортах по всему миру.
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Гаджеты , Apple , CNN
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