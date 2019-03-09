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Названа главная особенность нового iPod 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
На пиктограмме старого iPod показано устройство с широкими рамками и кнопкой Home, а на иконке нового аппарата — с тонкимирамками и без кнопки Home.
Разработчик Джонатан Митчелл обнаружил в бета-версии операционной системы iOS 12.2 иконку iPod touch 7 нового поколения, что говорит о скорой презентации устройства. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Точная дата презентации пока не известна. На пиктограмме старый девайс схематично изображен с широкими рамками и имеет кнопку Home. Иконка нового устройства отличается тонкими рамками и стилистически похоже на iPhone X и без кнопки Home.
Ранее компания перенесла iPod touch из класса «аудиовизуальное и информационное оборудование» в «игровые приставки», что, судя по всему, говорит о высокой производительности нового девайса. Презентация Apple намечена на конец марта, где, помимо новых сервисов, представят AirPods 2. Когда именно ждать дебюта обновленного iPod touch, пока неизвестно.
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Гаджеты , Наука и техника , Джонатан Митчелл , Apple
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