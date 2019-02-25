Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

JBL представили новую линейку наушников 

Популярная механика + ещё 1 5 часов назад
Фото: Популярная механика
Пять моделей новых наушников JBL Live в ближайшее время появятся на российском рынке. Их объединяет стильный дизайн с использованием алюминия в отделке и, как уверяет производитель, высокое качество звука. Старшие модели имеют микрофон для разговоров и управления голосовыми помощниками, а также различные фирменные технологии повышающие комфорт прослушивания музыки.
Модель начального уровня Live 100 — это простые проводные внутриканальные наушники. Live 200BT выполнены в беспроводном варианте с дужкой на шею. Аккумулятора должно хватать более чем на 10 часов воспроизведения музыки.
Накладные Live 400BT являются наиболее универсальным вариантом: при цене в 7 499 рублей они способны воспроизводить музыку сутки без перерыва, и позволяют работать с голосовыми помощниками смартфонов. Также есть поддержка быстрой зарядки: за 15 минут батарея наберет достаточную для двух часов использования емкость, а полностью заполняется менее чем за два часа.
Самые продвинутые модели Live 500BT и Live 650BTNC являются полноразмерными мониторами — закрывают ушную раковину целиком. Время автономной работы увеличено до 30 часов, по-прежнему присутствует быстрая зарядка и возможность работы с голосовыми помощниками. Старшая модель оснащена опцией активного шумоподавления. За нее придется заплатить 11 499 рублей, а при включении — пожертвовать 10 часами непрерывного прослушивания музыки.
Live 400BT и Live 500BT объединяют еще и фирменные технологии Ambient Aware и TalkThru. Первая приглушает звук в наушниках, если специальные микрофоны фиксируют характерные резкие шумы вокруг, которые могут сигнализировать об опасности, например, приближении автомобиля. TalkThru при активации снижает громкость музыки и позволяет разговаривать с собеседником, не снимая наушников.
Популярная механика: последние новости
Новый смартфон Vivo V15 Pro показали на качественных рендерах Samsung презентовала смартфон с гибким экраном и Galaxy S10 Инженеры разработали палантир
Комментарии
Гаджеты , Наука и техника
Читайте также
Видео
США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи
Латинская Америка В мире
Федорова рассказала о знакомстве с Трампом
Шоу-бизнес
«Худшие времена СССР»: украинки о травле за Крым
Украина Статьи
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Шоу-бизнес Общество
Наказание для Серебрякова и другие события дня
В мире
Откровения Comedy Woman вызвали брезгливость
Общество Статьи
Пытались убить офицера: в ДНР прогремел взрыв
В мире Статьи
Божена Рынска оставила послание в Сети
Общество Шоу-бизнес
Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко
Общество Статьи
Подстава для Европы: Британия идет ва-банк
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение