JBL представили новую линейку наушников

Пять моделей новых наушников JBL Live в ближайшее время появятся на российском рынке. Их объединяет стильный дизайн с использованием алюминия в отделке и, как уверяет производитель, высокое качество звука. Старшие модели имеют микрофон для разговоров и управления голосовыми помощниками, а также различные фирменные технологии повышающие комфорт прослушивания музыки.

Модель начального уровня Live 100 — это простые проводные внутриканальные наушники. Live 200BT выполнены в беспроводном варианте с дужкой на шею. Аккумулятора должно хватать более чем на 10 часов воспроизведения музыки.

Накладные Live 400BT являются наиболее универсальным вариантом: при цене в 7 499 рублей они способны воспроизводить музыку сутки без перерыва, и позволяют работать с голосовыми помощниками смартфонов. Также есть поддержка быстрой зарядки: за 15 минут батарея наберет достаточную для двух часов использования емкость, а полностью заполняется менее чем за два часа.

Самые продвинутые модели Live 500BT и Live 650BTNC являются полноразмерными мониторами — закрывают ушную раковину целиком. Время автономной работы увеличено до 30 часов, по-прежнему присутствует быстрая зарядка и возможность работы с голосовыми помощниками. Старшая модель оснащена опцией активного шумоподавления. За нее придется заплатить 11 499 рублей, а при включении — пожертвовать 10 часами непрерывного прослушивания музыки.

Live 400BT и Live 500BT объединяют еще и фирменные технологии Ambient Aware и TalkThru. Первая приглушает звук в наушниках, если специальные микрофоны фиксируют характерные резкие шумы вокруг, которые могут сигнализировать об опасности, например, приближении автомобиля. TalkThru при активации снижает громкость музыки и позволяет разговаривать с собеседником, не снимая наушников.